Oppo A79 officieel: midranger met groot scherm en 50 megapixel-camera

Oppo heeft de A79 officieel gepresenteerd voor de Nederlandse markt. Het gaat om een voordelige midranger met een groot 6,72 inch-scherm. Ondanks zijn formaat weegt het toestel minder dan 200 gram.

Oppo A79 officieel

Vanaf nu is de Oppo A79 officieel te koop in Nederland voor een adviesprijs van 299 euro. De smartphone heeft een 6,72 inch-lcd-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het display haalt een maximale helderheid van 680 nits en heeft een ververssnelheid van 90Hz. Daardoor geniet je van redelijk soepele beelden, al zijn er (ook in deze prijsklasse) genoeg telefoons die 120Hz bieden.

Aan de binnenkant vinden we een MediaTek Dimensity 6020. Die is niet veel rapper dan de Dimensity 700 uit zijn voorganger, de Oppo A78. De chip is snel genoeg om mee te appen en browsen, maar zware games hoef je hem zeker niet voor te schotelen. Er zit verder slechts 4GB RAM in het toestel en 128GB opslag.

Oppo biedt het toestel aan in drie kleuren: zwart, paars en groen. Die twee laatste varianten hebben een ‘Glowing Feather Design’. Daardoor lijkt het alsof er veren over de achterkant lopen. De A79 is 7,99 millimeter dik en met 193 gram behoorlijk licht voor een toestel van dit formaat.

Grote accu, vier camera’s

Er zit een accu van 5000 mAh in de smartphone, die moet zorgen voor een prima batterijduur. Opladen gaat met maximaal 33 Watt, waardoor je 74 minuten nodig hebt voor een volledige laadbeurt. Dat is net zo snel als bij zijn voorganger.

Er zijn twee lenzen aanwezig op de achterzijde. De 50 megapixel-hoofdcamera maakt gebruik van AI en zou foto’s van 108 megapixel uit kunnen spuwen. Hoe dat precies werkt, is niet duidelijk. Daarnaast beschik je nog over een dieptesensor die voor betere portretten zou zorgen. Selfies schiet je in een resolutie van 8 megapixel.

Volgens Oppo zijn de stereoluidsprekers 86 procent luider dan bij de A78. De IP54-certificatie betekent dat je niet bang hoeft te zijn voor regen, maar het toestel onderdompelen in water is geen goed idee.

