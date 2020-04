Oppo A91 officieel: budgettelefoon met viervoudige camera

De Oppo A91 is officieel gelanceerd in Nederland. De Chinese budgettelefoon heeft een viervoudige camera achterop en kost minder dan 300 euro.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo A91 officieel: vierdubbele camera met groothoeklens

Oppo heeft officieel de A91 gepresenteerd voor Nederland. Het toestel was al eerder verkrijgbaar in andere landen, zoals China waar het bedrijf gevestigd is. De telefoon is nu ook te koop in ons land.

Het opvallendste aan de Oppo A91 is ongetwijfeld zijn viervoudige camera. Deze bestaat uit de hoofdcamera, waarmee je 48 megapixel-foto’s schiet. Daarbij beschikt het toestel over een 8 megapixel-groothoeklens. Hiermee biedt je camera een groter gezichtsveld, waardoor je ook brede landschappen en binnenruimtes vastlegt.

Verder bevat het apparaat een 2 megapixel-monolens en 2 megapixel-portretlens. De eerstgenoemde lens verbetert het contrast in de foto door een monochroom beeld vast te leggen. Deze zwart-witte afbeelding wordt verwerkt in de foto en zorgt voor een mooier eindresultaat. De portretlens spreekt eigenlijk voor zichzelf. Hiermee maak je foto’s waarbij het gezicht scherp is en de achtergrond vervaagd wordt.



Pixelcombinatie en vingerafdrukscanner onder scherm

Met behulp van de 4-in-1 pixelcombinatietechnologie levert het toestel een hogere resolutie en een verbeterde lichtgevoeligheid. Door het laatste kun je overdag en ’s nachts betere kwaliteit foto’s maken. De Oppo A91 maakt bij fotografie ook gebruik van kunstmatige intelligentie.

De Oppo A91 beschikt verder over een (optische) vingerafdrukscanner onder het scherm, iets wat ook best aardig voor een budgettoestel. De vingerafdrukscanner is lichtgevoelig, wat betekent dat hij werkt als een soort cameraatje dat een foto maakt van je vinger.

Overige specificaties en software

Het toestel komt met een amoled-scherm, welke zorgt voor fellere kleuren en diepere zwarttinten. Daarbij heeft het 6,4 inch grote beeldscherm een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Verder haalt de smartphone zijn kracht uit de MediaTek Helio P70-chipset. Dit is vanzelfsprekend niet de krachtigste processor, maar hij is zeker niet traag te noemen. Je vindt deze chipset vaak in Chinese toestellen uit de middenklasse. Daarbij kun je kiezen tussen 4GB en 8GB aan werkgeheugen, waardoor je ook nog eens op grote schaal kunt multitasken.

Beide opties worden gecombineerd met een opslagruimte van 128GB. De energie stroomt door een 4025 mAh-accu, die wordt opgeladen met behulp van VooC Flash Charge 3.0. Dit is een techniek van Oppo in een halfuur voor de helft vult.

Het toestel was al langer geleden gelanceerd in in andere landen met Android Pie, en dit is nog niet geüpdatet naar het nieuwere Android 10. Boven de Android-versie zit Oppo’s eigen schil, ColorOS 6.1.2, wat tevens een oudere versie is van zijn eigen software.

Beschikbaarheid en prijs Oppo A91

De Oppo A91 met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit is voor 299 euro te bestellen bij T-Mobile en Tele2 in de kleuren zwart en blauw. Het toestel zal ook beschikbaar zijn bij de MediaMarkt, Coolblue en meer winkels.

Lees het laatste nieuws over Oppo