Fabrikant Oppo heeft de A94 officieel gepresenteerd, samen met de Oppo A74-modellen en de Oppo A54. In dit overzichtsartikel check je alles over de vier nieuwe smartphones van de fabriant.

Oppo A94 officieel: de meest krachtige

De nieuwe Oppo A94 5G is de meest krachtige van het kwartet en wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 800U-chip met ondersteuning voor 5G. Het amoled-scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, ververst 60 keer per seconde en bevat een klein gaatje voor de frontcamera.

Er is 8GB RAM aanwezig, samen met 128GB uitbreidbare opslag en de batterij is 4310 mAh groot. Opladen doe je met maximaal 30 Watt en daardoor zit de accu in 48 minuten weer volledig vol. Je hebt keuze uit een zwart of blauw model met een matte afwerking, zodat vingerafdrukken niet te zien zijn.

Vier camera’s op achterkant en Android 11

De A94 5G beschikt over een enkele selfiecamera en op de achterkant vind je vier camera’s. Er is een primaire sensor aanwezig van 48 megapixel. De groothoeklens gebruik je om wat meer op beeld vast te leggen, maar ook voor foto’s van dichtbij. Een derde lens gebruik je ook voor close-ups en tot slot is er nog de dieptsensor. Daarmee maak je snel en makkelijk een portretfoto met een wazige achtergrond.

Oppo A74, zowel als 4G- of 5G-model

De eveneens gepresenteerde Oppo A74 komt in twee smaken op de markt, namelijk als 4G- of 5G-versie. Het 5G-model beschikt over een lcd-scherm van 6,49 inch wat 90 keer per seconde ververst. De resolutie is 2400 bij 1080 pixels en ook dat toestel heeft een gaatje in het scherm voor de selfiecamera.

Net als bij de Oppo A54 is de Snapdragon 480-chip het kloppende hart. Voor de rest zien we een accu van 5000 mAh die je oplaadt met maximaal 18 Watt. Ook 6GB RAM en 128GB opslag zijn aanwezig en de A74 5G komt op de markt in het zwart en paars.

Foto’s maak je met de 16 megapixel-selfiecamera of quadcamera set-up op de achterkant van respectievelijk 48, 8, 2 en 2 megapixel. Naast normale kiekjes en foto’s in een wijdere hoek heb je ook de beschikking over een macrocamera en zwart-witsensor voor foto’s met beter contrast.

Oppo A74 4G

Het 4G-model is op verschillende punten wat minder uitgerust, maar is ook wat betaalbaarder. Zo zien we een scherm van 6,43 inch, met een full hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels). De A74 4G komt op de markt in het zwart en blauw, heeft drie camera’s op de achterkant en beschikt over 6GB RAM en 128GB uitbreidbare opslag.

Oppo A54: betaalbaar toestel met 5G

Tot slot is er nog de Oppo A54 5G die is uitgerust met dezelfde processor als de A74 5G. Ook zien we 4GB RAM en 64GB opslag. Opladen van de 5000 mAh-accu doe je met maximaal 10 Watt en het scherm is dezelfde als die in de A74 met 5G.

Dat betekent dat het scherm een 90Hz-verversfrequentie heeft en daardoor wat soepeler aanvoelt bij het scrollen door social media of spelen van een geoptimaliseerd spelletje. Selfies maak je van 16 megapixel of je gebruikt een van de vier camera’s op de achterzijde. Keuze heb je tot slot uit de kleuren paars of zwart.

Beschikbaarheid Oppo A-toestellen

Alle vier de toestellen zijn per direct te bestellen en zijn te verkrijgen in twee kleurstellingen. In onderstaand overzicht vind je alle modellen en prijzen op een rij.

Oppo A94 5G – 369 euro – zwart en blauw

Oppo A74 5G – 319 euro – zwart en zilver

Oppo A54 5G – 269 euro – zwart en paars

Oppo A74 4G – 249 euro – zwart en blauw

