Onaangekondigde Oppo A96 nu te koop in Nederland voor 339 euro

In navolging van de Oppo A76 is er nu weer een nieuw toestel van de fabrikant te koop in Nederland, terwijl ‘ie nog niet aangekondigd is voor onze markt. Het gaat om de Oppo A96, die verscheen bij een bekende webwinkel voor 339 euro.

Oppo A96 kopen in Nederland kan vanaf nu

Twee weken geleden spotte Android Planet de Oppo A76 bij verschillende webwinkels. Het toestel was al wel gepresenteerd voor verschillende landen, maar nog niet in Nederland. Nu is dat weer het geval, maar dit keer gaat het om de Oppo A96, een krachtiger en duurder toestel. Het toestel kost 339 euro en is al te vinden bij Belsimpel.

Het toestel is vooralsnog alleen voor te bestellen in het zwart, maar de blauwe variant is er nog niet te vinden. De Oppo A96 werd enkele weken officieel gepresenteerd voor verschillende andere landen.

De Oppo A96 in een notendop

De Oppo A96 beschikt over een scherm van 6,59 inch met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels. Het gaat om een lcd-display, wat niet zo kleurrijk is als een amoled-scherm. De Snapdragon 680-chip zorgt voor de nodige rekenkracht, is goed genoeg voor multitasken en een simpele game, maar is geen snelheidsmonster. Ook 5G-ondersteuning is niet aanwezig, iets dat we juist steeds vaker zien in deze prijsklasse.

Er is 8GB RAM aanwezig en 128GB (of 256GB) uitbreidbare opslag. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 33 Watt. Selfies maak je in een resolutie van maximaal 16 megapixel en op de achterzijde vind je twee camera’s. Zo maak je foto’s van 50 megapixel of gebruik je de dieptesensor bij portretfotografie.

Komt ook nog met Android 11

Bij dit toestel kiest Oppo out of the box voor Android 11, een versie die inmiddels anderhalf jaar oud is. Wanneer het toestel de update naar Android 12 krijgt, is nog onbekend. Het lijkt onwaarschijnlijk dat we in de toekomst ook nog de Android 13-update gaan zien. Het updatebeleid van Oppo is op dat gebied erg mager in vergelijking met concurrenten zoals Samsung.

We verwachten wel drie jaar beveiligingsupdates te gaan zien, iets wat Oppo in mei 2021 naar buiten bracht. In welke frequentie deze patches worden uitgerold is echter nog de vraag.

