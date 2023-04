Oppo A98 5G volledig gelekt: dit zijn de specificaties

Het middensegment krijgt er binnenkort een nieuwe telefoon bij in de vorm van de Oppo A98 5G. Van deze smartphone zijn nu de meeste specificaties en een afbeelding gelekt.

‘Oppo A98 5G render toont nieuwe smartphone’

Oppo is bezig met een nieuwe smartphone. Op de website Appuals is namelijk de Oppo A98 5G gelekt, een (waarschijnlijk betaalbare) telefoon met een groot scherm en in totaal vier camera’s. Laten we beginnen bij het display. Volgens de informatie is het scherm 6,7 inch groot en ligt de resolutie op 2400 bij 1080 pixels.

Het scherm zou beschermd worden door een laagje Panda Glass, de goedkopere tegenhanger van Gorilla Glass. De render hieronder laat zien dat het display dunne randen heeft, al is de ‘kin’ aan de onderkant wel dikker. Bovenaan zien we een klein gat voor de selfiecamera, die foto’s in 32 megapixel zou schieten.

Volgens de bron beschikt de Oppo A98 over een Snapdragon 695-processor. Deze chip ondersteunt 5G en zit ook in de Poco X5 en OnePlus Nord CE 3 Lite. De processor is geen snelheidsmonster, maar wel krachtig genoeg om apps en de meeste games vloeiend te draaien. Oppo zou hier een ruime 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte bij stoppen.

Op de achterkant van het Oppo-toestel zitten drie camera’s. Naar verluidt gaat het om een 64 megapixel-hoofdcamera, die beschikt over een nachtmodus en EIS (electronic image stabilization). Dat laatste betekent dat de Oppo hard- en software gebruikt om bewogen foto’s en video’s tegen te gaan.

Snelladen, Android 13 en meer

Daarnaast heeft de A98 een 2 megapixel-macrocamera voor plaatjes van heel dichtbij en een 2 megapixel-dieptesensor die assisteert bij het maken van portretfoto’s. De telefoon moet 165,6 bij 76,1 bij 8.2 millimeter meten en 192 gram wegen.

De accu van de Oppo A98 heeft een capaciteit van 5000 mAh. Het toestel kan snelladen met maximaal 67 Watt, net als de Nord CE 3 Lite van OnePlus. Deze smartphone zit na een half uur opladen voor 80 procent vol en heeft ruim 40 minuten nodig voor een hele oplaadbeurt. Vermoedelijk geldt dit ook voor de nieuwe Oppo-smartphone.

Tot slot is duidelijk dat de Oppo A98 5G op Android 13 draait met de ColorOS-software van de fabrikant. Het is onduidelijk wanneer de smartphone wordt aangekondigd en wat de prijs is. Ook over een release in Nederland tasten we in het duister. Vorige maand bracht de Chinese smartphonemaker de Oppo A78 uit, met een adviesprijs van 295 euro.

