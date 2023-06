Oppo A98 officieel: grote batterij, snelladen en 5G voor 385 euro

Oppo kondigt de Oppo A98 officieel aan in Nederland. De smartphone heeft scherpe camera’s, een flinke accucapaciteit en draait op Android 13. We vertellen je hier alles over de nieuwe middenklasser.

Oppo A98 nu in Nederland verkrijgbaar

Nadat de Oppo A98 eerder in andere landen werd aangekondigd, komt de smartphone nu ook naar Nederland. Voor een prijs van 385 euro krijg je een toestel dat aangedreven wordt door een Snapdragon 695-chip. Daarmee ondersteunt ‘ie 5G-connectiviteit voor snel mobiel internet en app, browse of bel je zonder oponthoud.

Voorop de smartphone bevindt zich het 6,72 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Daarmee worden 120 beelden per seconde vertoond, wat zorgt voor een soepele gebruikservaring. Het betreft een lcd-paneel, wat helaas minder heldere kleuren en minder donkere zwartwaardes toont. Daarnaast is er onderaan het scherm een kin aanwezig, maar de zijkanten lopen tot dicht aan de rand van de behuizing.

Die behuizing is verkrijgbaar in het zwart en het toestel verschijnt in één variant in Nederland, namelijk met 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Niet genoeg? Dan breid je de opslag met een micro-sd-kaart uit tot maximaal 1TB. Daarmee sla je een hoop foto’s en video’s op.

Die foto’s en video’s maak je met de camera’s aan de voor- en achterzijde. Zo is er een hoofdcamera van 64 megapixel die foto’s door middel van kunstmatige intelligentie ook kan opschalen naar hogere resolutie en voorop vind je de selfiecamera van 32 megapixel. Er zijn ook een diepte- en een macrolens aanwezig, maar met een resolutie van 2 megapixel voegen die weinig toe.

Vlot laden met de Oppo A98

De Oppo A98 wordt van stroom voorzien door de 5000 mAh-batterij. Deze levert meer dan genoeg kracht voor een hele dag en laadt ook nog snel op. Dat gaat met maximaal 67 Watt. Volgens Oppo is de smartphone daarmee in 44 mintuten volledig opgeladen.

Oppo heeft het toestel voorzien van de nieuwste software van het moment: Android 13. Daar overheen ligt Oppo’s eigen ColorOS-schil, wat zorgt voor een kleurrijke vormgeving en een aantal extra functies. De Oppo A98 in het zwart met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte is nu in Nederland verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 385 euro.