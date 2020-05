Heb je een Oppo-smartphone? Dan hoef je niet heel lang meer te wachten op een Android 10-update. De Chinese fabrikant maakt bekend welke toestellen in de komende maanden een update kunnen verwachten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo Android 10-update: deze telefoons krijgen ‘m

Oppo maakt via het Twitter-account van ColorOS, de naam van zijn Android-skin, bekend welke toestellen een update naar Android 10 krijgen. In Nederland worden de meeste smartphones in juni bijgewerkt, al moeten sommige telefoons wachten tot juli of zelfs augustus.

Daarmee is Oppo zeker niet één van de snelste als het gaat om het updaten van zijn Android-toestellen. Fabrikanten als OnePlus, Samsung en Sony doen dit bijvoorbeeld sneller en hebben hun belangrijkste telefoons al van een Android 10-upgrade voorzien.

De ColorOS 7-update is gebaseerd op Android 10 en introduceert diverse verbeteringen. Zo is de interface simpeler en minimalistischer, maar kunnen gebruikers ook aan de slag met een donkere modus.

Ook interessant: de review van de Oppo Find X2 Pro

Wil je weten of jouw smartphone een Android 10-update krijgt? Check dan ook het grote Android 10 update-overzicht!

Het laatste nieuws over Oppo