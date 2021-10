Deze Oppo-smartphones krijgen een Android 12-update

Oppo onthult zijn plannen voor de uitrol van Android 12, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Check hier of jouw Oppo-toestel bij de telefoons zit die worden bijgewerkt.

Oppo Android 12: dit zijn de plannen

De Chinese smartphonemaker Oppo heeft de nieuwste versie van zijn ColorOS-software geïntroduceerd. Het gaat om ColorOS 12, dat is gebaseerd op Android 12. Deze nieuwe Android-versie werd eerder deze maand officieel gelanceerd en verschijnt de komende maanden op recente smartphones.

Oppo maakt nu bekend welke toestellen ook een Android 12-update kunnen verwachten. Het bedrijf belooft dat telefoons minstens drie jaar software-ondersteuning krijgen, waarbij dit voor de meeste apparaten zelfs vier jaar is.

Zoals je in de lijst hierboven ziet, verschijnt Android 12 eerst op de Oppo Find X3 Pro. Dit is het high-end vlaggenschip van de fabrikant. In december wordt de update uitgebracht, waarna andere Oppo-telefoons volgen. De meeste toestellen krijgen in de eerste helft van 2022 een update naar de nieuwe Android-versie, en in de tweede helft van volgend jaar worden nog enkele goedkopere smartphones bijgewerkt.

Dit is nieuw in ColorOS 12

Oppo voert met ColorOS 12 de nodige aanpassingen door om zijn softwareschil verder te verbeteren. Zo is de ‘skin’ energiezuiniger, gaat ‘ie slimmer om met het geheugen van je smartphone en moet de software ook na langere tijd gebruik vlot aanvoelen. Nieuwe animaties moeten er bovendien voor zorgen dat alles vloeiend oogt.

Ook het nieuwe Material You-design, dat eigenlijk exclusief is aan Pixel-telefoons, komt gedeeltelijk terug in ColorOS 12. Heb je je Oppo-telefoon straks geüpdatet, dan kun je na het instellen van een wallpaper ervoor kiezen dat het thema hierop wordt aangepast. Heb je bijvoorbeeld een blauwe wallpaper, dan komt deze kleur ook vaker terug in menu’s en andere onderdelen van de software.

Ook andere belangrijke vernieuwingen van Android 12 zitten verwerkt in de nieuwe ColorOS-versie. Zo kunnen Oppo-gebruikers straks aan de slag met het handige Privacy Dashboard, waar je ziet welke apps bijvoorbeeld je locatie, camera en microfoon gebruiken. Zie je hier app-rechten staan die je niet helemaal vertrouwt, dan kun je ze makkelijk intrekken. Ook krijg je een icoontje op het scherm te zien als een app de camera of microfoon van je smartphone gebruikt.

