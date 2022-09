Oppo start officiële uitrol Android 13, Nederland nog niet aan de beurt

De uitrol van Android 13 bij Oppo is officieel begonnen. Daarmee is de fabrikant de eerste na Google zelf. Voor enkele toestellen rolt de gloednieuwe software nu uit in bepaalde regio’s.

Oppo begint met Android 13 uitrol

Fabrikant Oppo heeft een primeur te pakken, want het is de eerste fabrikant die is begonnen met de stabiele uitrol van Android 13, na ontwikkelaar Google zelf natuurlijk. Half augustus kregen de Pixel-toestellen van de zoekgigant de update al voorgeschoteld. Nu een maand later is het tijd voor twee smartphones van de Chinese fabrikant.

De Oppo Find X5 en Find X5 Pro zijn de eerste waarmee je aan de slag kunt met de nieuwe software. Wel is de uitrol nog kleinschalig en Android 13 downloaden kan ook nog maar in een paar landen, Nederland hoort daar nog niet bij. Wel rolt de software al uit in onder andere Frankrijk, Vietnam, Australië en Indonesië.

Fabrikanten doen dit altijd via deze manier. Bevat de software nog fouten, dan kan de uitrol makkelijker gestopt worden, omdat die nog niet wijd uitrolt. Wanneer we de software hier kunnen zien is dus nog even de vraag, daarover is nog geen informatie beschikbaar.

Of toch al wel hier? Android Planet-lezer Denzel heeft de update al binnen op zijn Oppo Find X5. De update voor zijn toestel was 5,1GB groot, downloaden via wifi is dus een must. Hij noemt onder andere dat de ingebouwde qr-scanner nog niet goed werkt en dat er wat andere kleine probleempjes zijn. Benieuwd naar het uiterlijk?

Benieuwd of jouw toestel de update ook krijgt, check dan natuurlijk ons grote Android 13 update-overzicht. Onder andere de gloednieuwe Oppo Reno 8-reeks krijgt de software in de toekomst. Benieuwd naar onze ervaringen met die nieuwe toestellen , duik dan even in de Oppo Reno 8 Pro review die afgelopen week verscheen.

Meer weten over de nieuwe Androidversie zelf? Dan is de Android 13 review natuurlijk een goed uitgangspunt. Daarin lees je precies wat er allemaal nieuw is en wat wij ervan vinden. Spoiler: het is een nogal saaie update, maar dat is ook weer niet per se slecht. Bekijk tot slot ook onderstaande video, waarin we je meenemen langs alle nieuwe functies.

