Deze Oppo-smartphones krijgen een Android 13-update

Heb je Oppo-smartphone en zit je te wachten op Android 13? De fabrikant heeft zijn updateplannen bekendgemaakt. Deze telefoons krijgen straks een Android 13-upgrade.

Oppo heeft ColorOS 13 onthuld, de nieuwste versie van zijn Android-schil. De software is gebaseerd op Android 13 en voegt allerlei extra functies en een nieuw design toe aan het besturingssysteem. Android 13 werd deze week officieel uitgebracht voor Google Pixel-telefoons.

Oppo maakt nu bekend welke smartphones een Android 13-update krijgen. De meeste recente toestellen van het bedrijf worden bijgewerkt. Hieronder zie je de complete lijst.

Augustus 2022: Oppo Find X5 en Oppo Find X5 Pro

September 2022: Oppo Find X3 Pro en Oppo Reno 8 Pro

Oktober 2022: Oppo Reno 8, Oppo Reno 7 Pro, Oppo Reno 7, Oppo Reno 6 5G, Oppo F21 Pro, Oppo K10, Oppo A77 5G, Oppo A76

November 2022: Oppo Reno 7 Z, Oppo Reno 6 Pro, Oppo Reno 6 Z, Oppo Reno 5 Pro (5G), Oppo F21 Pro, Oppo F19 Pro+, Oppo K10, Oppo A96

December 2022: Oppo Find X5 Lite, Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Lite, Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X2, Oppo Reno 8, Oppo Reno 8 Z, Oppo Reno 5, Oppo Reno 5Z, Oppo A94 5G, Oppo A74 5G

Eerste helft van 2023: Oppo Pad Air, Oppo Reno 8 Lite, Oppo Reno 7 Lite, Oppo Reno 7A, Oppo Reno 6, Oppo Reno 6 Lite, Oppo Reno 5(F), Oppo Reno 5 Lite, Oppo Reno 5A, Oppo F19 (Pro en s), Oppo A95, Oppo A94, Oppo A77, Oppo A74, Oppo A57, Oppo A57s, Oppo A55, Oppo A54, Oppo A54s, Oppo A53s, Oppo A16s

Oppo begint nu al met de uitrol van Android-13 voor de Find X5 Pro en Find X5, de nieuwste vlaggenschepen van het bedrijf. Daarna zijn, verdeeld over de komende maanden, andere telefoons aan de beurt. Zoals je hierboven ziet, worden ook een heleboel smartphones in de eerste helft van volgend jaar pas bijgewerkt.

Nieuw in ColorOS 13

Android 13 is geen hele spannende update (en een stuk minder ingrijpend dan Android 12), maar Oppo heeft er wel zijn eigen draai aan gegeven. De software biedt een compleet nieuw uiterlijk: het zogeheten ‘Aquamorphic Design’. Het ontwerp is volgens Oppo vloeiender, heeft nieuwe animaties en komt met een nieuw lettertype.

Color OS 13 is verder soepeler en stabieler en kan meer apps op de achtergrond open houden. De update zou ook voor een betere batterijduur moeten zorgen. Ook nieuw is de optie om Spotify op het always-on-display te gebruiken, zodat je – zonder dat je het scherm hoeft te activeren – naar een volgend liedje kan skippen, of de muziek even pauzeert.

Verder zijn er nog veel kleinere verbeteringen. Zo is er een optie om Android-apps op een computerscherm te tonen en voert Oppo de nodige privacy- en beveiligingsverbeteringen door.

Heb je een smartphone van een ander merk? Check dan het grote Android 13 update-overzicht om te zien of jij ook een update krijgt!

