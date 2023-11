Oppo werkt deze smartphones bij naar Android 14

Bezitters van een Oppo-smartphone opgelet: het bedrijf maakt bekend welke toestellen een Android 14-update krijgt. Dit is de precieze planning.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo brengt Android 14 naar smartphones

Nu Android 14 officieel uit is, maken fabrikant langzaam bekend welke smartphones een update krijgen, en wanneer. Het Chinese Oppo deelt nu zijn plannen. Het bedrijf publiceert een schema met daarin alle toestellen die in de komende maanden worden bijgewerkt naar Android-versie 14.

Belangrijk om te weten is dat dit de tijdlijn is voor de bètaversie van Android 14. De definitieve update wordt vervolgens later naar alle gebruikers uitgerold, maar het maakt natuurlijk wel duidelijk welke Oppo-telefoons in de toekomst op Android 14 draaien. Het volledige schema zie je hieronder.

Klik op het plaatje om het te vergroten

De meeste smartphones krijgen nog deze maand een testversie van Android 14, zoals de Oppo Find X3 Pro, Oppo Reno 8 en Oppo A78. Voor sommige toestellen is de uitrol al begonnen, terwijl de Oppo Find N2 Flip nog deze maand wordt bijgewerkt naar de definitieve versie van Android 14. Dit is een opvouwbare smartphone van de fabrikant.

Wanneer jouw Oppo-telefoon precies wordt bijgewerkt, is dus op dit moment lastig te zeggen. Het schema geeft daarentegen wel een goede inschatting. Op Android Planet publiceren we iedere vrijdagmiddag een overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. Houd deze overzichten de komende tijd daarom goed in de gaten.

Dit is nieuw in Android 14

Het nieuwe ColorOS 14 is gebaseerd op Android 14 en brengt allerlei verbeteringen en features met zich mee. Zo past Oppo het design van zijn softwareschil aan, waardoor de kleuren gedurende de dag veranderen. In de ochtend en overdag is de software lichter en in de avonduren zijn kleuren juist donkerder.

Daarnaast krijgt het always-on-display extra functies en Oppo zegt dat ColorOS 14 voor betere prestaties zorgt, waardoor je telefoon iets sneller wordt. Dankzij de nieuwe File Dock-functie kun je content uit apps makkelijk bewaren en delen.

Android 14 is op dit moment al een tijdje beschikbaar voor Google Pixel-smartphones en een aantal Samsung– en Sony-toestellen. De update geeft je meer opties om Android te personaliseren, waardoor je het uiterlijk makkelijk aanpast. Verder kun je bijvoorbeeld de snelkoppelingen op je lockscreen instellen.

→ Lees ook de uitgebreide Android 14 review

Meer lezen over Oppo?