‘Deze Oppo-smartphones krijgen een Android 14-update’

Heb je een Oppo-smartphone en zit je te wachten op de Android 14-update? We weten nu welke toestellen van het merk straks worden bijgewerkt. Lees gauw verder!

Oppo’s Android 14-plannen zijn bekend

Android 14 laat nog eventjes op zich wachten, maar fabrikant Oppo laat al wel weten welke smartphones straks de update krijgen. Oppo Benelux meldt aan website DroidApp dat er in totaal elf telefoons van de nieuwste Android-versie worden voorzien. Dat zijn er op papier niet veel, maar veel Oppo-smartphones worden ook alleen in China verkocht.

Zoals je zou verwachten, krijgen de belangrijkste high-end smartphones van het bedrijf een Android 14-update. Ook goedkopere toestellen in de Oppo A-reeks worden echter bijgewerkt. Dit zijn alle telefoons op een rijtje:

Het is nog niet duidelijk wanneer Oppo begint met de uitrol van de Android 14-updates. Google moet de nieuwe Android-versie nog officieel uitbrengen en is op dit moment nog bezig met de ontwikkeling. De verwachting is dat Android 14 in augustus of september officieel verschijnt. De versie is dan – zoals altijd – eerst te downloaden voor Googles eigen Pixel-smartphones. Denk aan de Pixel 7, Pixel 7 Pro en Pixel 7a.

De Oppo Find X5 Pro

Meer over Android 14

Android 14 is geen hele spannende update en borduurt verder op de basis die met Android 13 is gelegd. Tijdens I/O 2023, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Google, werd dan ook weinig verteld over de nieuwe Android-versie. Wel is duidelijk dat Android 14 je meer opties geeft om de software te personaliseren.

Zo kun je de knopjes en klok op je vergrendelscherm aanpassen, wordt de Vind mijn apparaat-app uitgebreid en is Android 14 weer beter voor je privacy. Oppo voegt waarschijnlijk ook zelf veel nieuwe features toe, al weten we nog niet welke dit zijn. Het bedrijf legt over Android standaard zijn (behoorlijk ingrijpende) ColorOS-schil heen.

