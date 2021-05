De Oppo Band is officieel gepresenteerd: de kleine wearable heeft allerlei functies en kost 69 euro. Android Planet heeft het apparaatje getest en we bespreken onze eerste indrukken. We geven ook een gloednieuwe Band weg.

Oppo Band officieel: wearable van 69 euro

De Oppo Band is één van de wearables van de Chinese fabrikant en wordt onder andere naast de Oppo Watch gepositioneerd. De fitnesstracker heeft een amoled-schermpje van 1,1 inch, waarop je informatie ziet zoals de gezette stappen, tijd, datum, weer of binnenkomende notificaties.

Je hebt keuze uit verschillende digitale wijzerplaten. De Band beschikt daarnaast over 12 verschillende workout-modi, zodat je al je sportactiviteiten bij kunt houden. Uiteraard zijn er verschillende sensoren aan boord, waardoor je inzicht krijgt in bijvoorbeeld je slaap, hartslag of zuurstofniveau van het bloed.

Winactie: kans op Oppo Band via Android Planet

In samenwerking met Oppo geeft Android Planet aankomende week één exemplaar van de Band weg. Meedoen is uiteraard vrijblijvend, makkelijk en alle informatie over de winactie vind je op onze speciale winactie-pagina.

Eerste indrukken Oppo Band

De Oppo Band hebben we enkele dagen om de pols en onze eerste ervaringen vind je dan ook in deze korte impressie. De Band is mooi afgewerkt en ziet eruit als een van de vele wearables die al op de markt zijn. Het bandje is gemaakt van rubber en je hebt niet door dat je ‘m aanhebt vanwege het geringe gewicht.

Eerst moet je ‘m opladen, waarvoor je de module uit het bandje klikt en ‘m in de bijgeleverde oplader stopt. Dat is wel wat ouderwets, want bij onder andere de Xiaomi Mi Smart Band 5 of Smart Band 6 hoeft dat niet meer. Gelukkig kun je ‘m wel een tijd gebruiken zonder op te laden, maar we hebben ‘m te kort getest om daar nu al een volledig oordeel over te vellen.

Vervolgens download je de HeyTap Health-app op je telefoon, maak je een account aan en koppel je de Band. Via die app stel je notificaties in voor de apps waarbij je dat wil, check je allerlei gezondsheidsstatistieken en kun je bijvoorbeeld de watchface instellen. De aanraakbediening intuïtief is simpel en je bent er zo aan gewend.

Als je van boven naar beneden scrollt, krijg je onder andere je meldingen, de instellingen, het weer, hulpmiddelen en slaapinfo te zien, maar ook kun je zo snel het zuurstofniveau van het bloed meten, je hartslag checken of een training starten. Klik je op zo’n icoontje, dan duik je dieper het menu in en kun je verschillende inzichten en opties zien, precies zoals je verwacht.

Een fijn gegeven is dat je ‘m kunt koppelen met Google Fit, het bekende platform van de zoekgigant. Het apparaatje is trouwens waterdicht en ook dat is fijn, want de afgelopen dagen was het nogal regenachtig weer. Tijdens een wandeling in zo’n bui hoef je je dus geen zorgen te maken om de Band.

Daardoor hoef je ‘m ook niet af te doen als je gaat douchen en ook ‘s nachts zat ‘ie gewoon om de pols. Daardoor gebruik je ‘m ook als slaaptracker en krijg je via de app allerlei inzichten te zien over je nachtrust.

Al met al is deze Oppo Band een fijne wearable, maar moet ‘ie het wel opnemen tegen soortgelijke trackers van onder andere Xiaomi, Huawei en bijvoorbeeld Fitbit, waardoor het steeds meer op persoonlijke voorkeur aankomt welke wearable voor jou de beste is.

Als gezegd heeft de Band een adviesprijs van 69 euro en bestellen doe je via de eigen Oppo e-store of Amazon.

