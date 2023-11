(Op)po naar China: op bezoek bij de smartphonefabrikant

“Het is een droom om een keer naar China te gaan op uitnodiging van een smartphonefabrikant”. Dat is iets wat ik al jarenlang riep en in 2023 werkelijkheid werd. Dit is het verhaal van redacteur Colin, die een kijkje achter de schermen kreeg bij Oppo.

2023: Android Planet naar China

Half september verscheen er een e-mail in m’n inbox van de pr-manager van Oppo Benelux of er interesse was om in november mee te gaan naar Shenzhen, China voor een ‘kijkje achter de schermen’. Naast het hoofdkantoor en een high-tech datacenter gingen we ook de fabrieken in, zouden we de productielijnen zien en allerlei verschillende ‘labs’ mogen bekijken. Daar wordt gesleuteld aan technieken voor nfc en camera’s, maar ook aan gezondheidsfuncties en zaken als augmented reality en extended reality.

Uiteraard was dat een once-in-a-lifetime-kans en dus was het direct tijd om voorbereidingen te treffen, want China kom je niet zomaar in. De maalmolen in voor een visumaanvraag dus, wat al met al redelijk vlot verliep en ook voor het thuisfront werd alles geregeld. Tas gepakt (inclusief korte broek, want het was daar 25 graden) en gaan!

Via Hong Kong naar Shenzhen

We vlogen om 12.30 uur Nederlandse tijd, maar met een vluchtduur van zo’n twaalf uur en tijdsverschil landden we vroeg in de ochtend in Hong Kong. We reisden met drie man vanuit de Benelux en hadden daar enkele uren vrije tijd om te genieten van de immense stad en de eerste kennismaking met China.

Vroeg in de middag was het tijd om ‘over te steken’ naar Mainland China, waarbij ook alles weer volledig werd bekeken qua documenten, bagage en of je visum wel klopt. Peentjes zweten heb ik niet gedaan, maar het duurde toch stiekem langer dan gehoopt. Eind goed al goed en door naar ons hotel, gelegen in een gloednieuw gedeelte van Shenzhen.

Die avond maakten we kennis met alle andere Europese journalisten, uit onder andere Italië, Polen, Spanje en Zwitserland. Ook was het tijd voor een gezamenlijk diner. Volledig Chinees natuurlijk, waarbij het eten en drinken in overvloed werd geserveerd.

Oppo Labs: gezondheid, connectiviteit en XR

In de dagen die volgden brachten we bezoeken aan zogenaamde Oppo Labs, oftewel de plekken waar allerlei knappe koppen werken aan verschillende technologieën, hardware en software. Zo zijn we in Shenzhen naar het gezondheidslab geweest, waarbij het mogelijk is om allerlei sporten te beoefenen, waarbij er van alles wordt gemeten dankzij camera’s en andere hardware. Natuurlijk spelen ook de wearables van Oppo daarin een grote rol, want die worden geavanceerder, bevatten steeds meer handige sensoren en richten zich daarmee steeds meer op gezondheid.

Daarnaast hebben we een kijkje mogen nemen achter de schermen in het communicatielab, waarbij connectiviteit wordt getest. Smartphones, tablets en andere producten van het bedrijf worden wereldwijd verkocht en moeten natuurlijk wel werken in combinatie met alle providers. Signalen en netwerken worden daar dus getest op alle mogelijke frequenties, maar dat gebeurt uiteraard ook in de landen en regio’s zelf waar de apparaten in de winkels komen te liggen.

Verder is XR een groot ding voor Oppo en dat staat voor Extended Reality. Er wordt daar gewerkt aan verschillende prototypes van brillen, waarbij je de echte wereld kunt mixen met een virtuele. Het was mogelijk om een demo te volgen, waarbij in een virtuele ruimte getekend kon worden in 3D. Dat werkte vlot, snel en fijn en was wat mij betreft vergelijkbaar met enkele andere modellen die ik eerder heb kunnen bekijken.

Het model dat we hebben kunnen testen ligt nog niet in de winkels en wanneer dat wel gaat gebeuren, is helaas onbekend. Het laat goed zien dat Oppo zich niet alleen richt op smartphones, tablets en oordopjes die we al kennen, maar ook productcategorieën aan het ontdekken is, waar men nog niet zo bedreven in is.

Camera’s en nfc-chips testen in Dongguan

In Donguan vind je een ware campus van Oppo, met restaurants, sportfaciliteiten en speeltuinen voor de kinderen. Ook zijn er daar kamers te vinden voor de werknemers, zodat ze op het terrein zelf kunnen verblijven. Verder vind je daar verschillende productielijnen, maar daarover later meer.

Camera’s op smartphones worden steeds belangrijker. Zo moeten ze in elke situatie een perfecte foto kunnen maken en dat wordt door Oppo uitgebreid getest op de campus. In een speciale testruimte zijn tientallen kamers nagebouwd met elk hun unieke lichteigenschappen. Zo waan je in een woonkamer, de volgende ruimte is een ware hotellobby, maar je kunt ook naar een restaurant, karaokebar, supermarkt of achtertuin. In elk van die ruimtes zie je uiteraard weer andere verlichting.

Daarbij rijden er verschillende robots rond met de nieuwe smartphones van het bedrijf of prototypes, die dankzij verschillende routes in elke omstandigheid foto’s kunnen maken. Daarna worden die allemaal bekeken en kan de software daarop worden aangepast. Ook selfies maken in allerlei lichtomstandigheden is belangrijk en daarvoor worden letterlijk verschillende koppen gebruikt tijdens het testproces.

Tot slot hebben we een bezoek gebracht aan het nfc-lab, waar allerlei situaties worden bekeken en getest met nfc-chips. Wij kennen dit voornamelijk van draadloos betalen met je smartphone, maar inmiddels kun je er veel meer mee. Oppo ontwikkelt zelf geen nieuwe functies voor nfc-chips, maar zorgt ervoor dat ze optimaal werken in haar apparaten. De gloednieuwe Oppo Find N3 Flip heeft bijvoorbeeld twee nfc-antennes, waardoor het niet meer uitmaakt hoe je het apparaat tegen de scanner houdt.

Voor zover de verschillende ontwikkelingslabs van het bedrijf, maar we zijn ook langs geweest bij een ‘groen datacenter’, waarbij de servers door middel van verschillende technieken worden gekoeld. Daarnaast hebben we verschillende productielijnen bezocht, waarbij allerlei smartphones in elkaar worden gezet. Oppo assembleert heel veel volledig zelf, waardoor het een imposant proces is om te zien.

Naast de vele computergestuurde apparatuur, komt er nog steeds veel handwerk bij kijken. Het ligt er uiteraard aan hoe geavanceerd de telefoon is die wordt gefabriceerd, maar per lijn kunnen er duizenden modellen worden gemaakt per uur, zodat je een idee krijgt van de grootte. Foto’s of video’s maken mocht daar logischerwijs niet.

Oppo Flagship Store en vrije tijd in Guangzhou

Bovendien hebben we een bezoek gebracht aan Guangzhou, beter bekend als Kanton. Daar zijn we langs geweest bij een van de grootste Oppo-winkels in China en hadden we vrije tijd om de culturele kant van China beter te ontdekken. We zijn in de honderden meters hoge Canton Tower geweest, hebben een avondcruise gemaakt over de Parelrivier en ook uitgebreid genoten van de Chinese cuisine.

Toen was het alweer tijd om via Shenzhen af te reizen naar Hong Kong om het vliegtuig richting Europa te pakken. Al met al veel te veel gezien en gedaan om in dit artikel allemaal op te tikken, maar er verschijnen binnenkort meer verhalen. Al met al was het zeker een unieke én geslaagde kans om eens een kijkje in de keuken te mogen nemen van zo’n grote fabrikant in China.

