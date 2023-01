Gerucht: Oppo lanceert Find N2 Flip in februari op MWC 2023

De presentatie van de Oppo Find N2 Flip vindt volgens geruchten plaats op het Mobile World Congress. Het is daarmee de eerste smartphone van het bedrijf met een opvouwbaar scherm die in Europa verschijnt.

‘Oppo Find N2 Flip presentatie op Mobile World Congress’

De doorgaans goed ingevoerde lekker SnoopyTech meldt dat de Oppo Find N2 Flip op het Mobile World Congress wordt gepresenteerd. Deze telecombeurs vindt eind februari plaats en is dé plek voor fabrikanten om hun nieuwste apparaten te onthullen. De foldable van Oppo is al in december 2022 gepresenteerd voor de Chinese markt, samen met de grotere Oppo Find N2.

Ook voor de Europese versie kiest de fabrikant voor de Mediatek Dimensity 9000 Plus-processor, aldus de bron. Er is minimaal 8GB RAM aan boord, evenals 256GB opslagruimte. Er zijn twee accu’s aanwezig met een gezamenlijke capaciteit van 4300 mAh en opladen gaat met maximaal 44 Watt. Tien minuten aan de lader is genoeg om de telefoon voor een kwart te vullen.

De Find N2 Flip heeft twee amoled-schermen, waaronder eentje van 6,8 inch aan de binnenkant. Dat heeft een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en pixels verversen maximaal 120 keer per seconde. Aan de buitenkant is nog een display aanwezig van 3,26 inch, met een resolutie van 720 bij 382 pixels. Daarmee is het de grootste in een telefoon met deze vormfactor.

Op de achterzijde zitten twee camera’s, waaronder de 50 megapixel-hoofdcamera. Ook een groothoeklens (8 megapixel) en 32 megapixel-selfiecamera zijn van de partij. Het toestel bevat een IPX4-certificering en is dus spatwaterdicht. Ook stereospeakers en een fysieke vingerafdrukscanner zijn aanwezig. De Oppo-vouwtelefoon draait op Android 13 met een aangepaste versie van Oppo’s eigen ColorOS.

Concurreren met gevestigde orde

Met de Find N2 Flip gaat Oppo de strijd aan met merken als Motorola en Samsung. Beide bedrijven zijn al even bezig met toestellen met flexibele schermen. Zo kennen we onder andere de Motorola Razr 2022 en Samsung Galaxy Z Flip 4, die we ook hebben getest:

Oppo is echter al jaren bezig met de ontwikkeling van smartphones met een flexibel scherm. Zo werd eind 2020 een concepttelefoon gepresenteerd met een oprolbaar scherm. Enkele maanden daarna heeft Android Planet dit toestel goed kunnen bekijken en een hands-on gepubliceerd. Eind 2021 zijn we aan de slag geweest met de originele Oppo Find N, een kleine opvouwbare smartphone met dezelfde vormfactor als dat van de bekende Samsung Galaxy Z Fold-serie.

Het bedrijf liet in een vraaggesprek eerder al weten geen plannen te hebben om de Oppo Find N2 ook naar Europa te brengen. Men wilde eerst kijken hoe de Find N2 Flip het zou doen. Tevens moet de software geheel aangepast en geoptimaliseerd worden voor de Europese markt, wat veel tijd (en dus geld) kost.

Android Planet is aanwezig op MWC 2023

Natuurlijk reist de redactie van Android Planet weer af naar Barcelona om verslag te doen van het Mobile World Congress 2023. Van eind februari tot begin maart lees je al het nieuws direct vanaf de beursvloer. Uiteraard komen we met interviews, hands-ons en al het nieuws over de laatste onthullingen en ontwikkelingen.

Houd de website in de gaten, schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons natuurlijk via de socials! Zo zijn we te vinden op Instagram, Facebook en Twitter!

