Dit zijn de twee opvouwbare smartphones van Oppo voor 2023

De Oppo Find N2 is officieel gepresenteerd en de tweede foldable van de Chinese fabrikant. Ook werd de Find N2 Flip onthuld, eveneens met een vouwbaar scherm, maar wel een heel andere vormfactor.

Oppo Find N2 officieel: het nieuwste vlaggenschip

De Oppo Find N2 is de opvolger van de Find N, die alleen in China werd uitgebracht. De smartphone weegt 233 gram en biedt opengeklapt een scherm van 7,1 inch. Daarmee is ‘ie een stukje handzamer dan concurrerende modellen met dezelfde vorm, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Er is flink gewerkt aan het scharnier, dat op verschillende punten is verbeterd. Zo is het kleiner, dunner én robuuster. Volgens Oppo kun je het toestel minimaal 400.000 maal openklappen zonder problemen. Dichtgevouwen is het toestel 14,6 millimeter dik en de schermhelften passen plat op elkaar, zodat stof of ander vuil niet voor beschadigingen kan zorgen.

Het gewicht is teruggedrongen met 42 gram door de keuze voor koolstofvezel en het nieuwe scharnier, wat 36 componenten minder bevat. De vouw in het scherm is ook een stuk minder aldus Oppo, maar dat zullen we met de tijd in de praktijk moeten testen.

High-end hardware voor Oppo Find N2

De Snapdragon 8 Gen 1-chip biedt ondersteuning voor 5G en biedt genoeg rekenkracht. Het scherm aan de buitenzijde is met 5,54 inch relatief klein. Daarentegen is het randje eromheen een stuk smaller dan bij zijn directe voorganger. Beide schermen van de Find N2 verversen maximaal 120 keer per seconde voor een soepele ervaring.

De batterij is 4520 mAh groot en opladen gaat met maximaal 67 Watt. Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera. Ook een groothoeklens (48 megapixel) en zoomcamera zijn aan boord. Verder is er een MariSilicon X-chip, die zorgt voor betere beeldverwerking.

Oppo Find N2 Flip: gaat strijd aan met gevestigde orde

Ook de Oppo Find N2 Flip verscheen ten tonele en is de eerste smartphone van het bedrijf met deze vorm. Oppo wil de strijd aangaan met toestellen als de Motorola Razr en Samsung Galaxy Z Flip 4. Opvallend is het grote tweede display aan de buitenzijde dat je gebruikt voor notificaties en als viewfinder bij het maken van foto’s.

Het kloppende hart is de MediaTek Dimensity 9000 Plus-chip en samen met de 4300 mAh-accu kom je zo de hele dag door, aldus Oppo. Ook bij dit toestel is er gebruikgemaakt van een vernieuwd type scharnier, waardoor de vouw ‘nagenoeg onzichtbaar’ is. Aan de binnenkant is een amoled-scherm aanwezig van 6,8 inch en dat heeft een ververssnelheid van 120Hz.

De Flip heeft twee camera’s aan de buitenzijde en een enkele frontcamera die verwerkt is in een gaatje in het scherm. Beide toestellen draaien op een aangepaste versie van ColorOS die is geoptimaliseerd voor vouwbare schermen. Zo kun je makkelijker multitasken op de Find N2 met het grote binnenscherm en zijn er andere optimalisaties doorgevoerd.

Beschikbaarheid Oppo Find N2 (Flip)

Oppo heeft laten weten dat beide toestellen op de markt komen in thuisland China. Wel komt de N2 Flip in het eerste kwartaal van 2023 ook naar de Europese markt. Details over in welke landen de smartphone wordt uitgebracht, in welke kleuren en voor welke prijs, laat het bedrijf vooralsnog in het midden.



In een vraaggesprek met Android Planet liet Oppo weten dat er nog geen concrete plannen zijn om de Find N2 ook naar Europa te brengen. Dat heeft te maken met de aanpassingen en optimalisaties aan de software die dan moeten worden doorgevoerd.

