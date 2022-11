‘Oppo Find N2 komt in december, specificaties liggen nu op straat’

De opvouwbare Oppo Find N2 komt er nog dit jaar aan én nu zijn er al specificaties van het toestel verschenen. Of het toestel de oversteek maakt naar Europa is echter nog wel de vraag.

‘Specificaties Oppo Find N2 bekend’

De Oppo Find N was de eerste smartphone met vouwbaar scherm van het bedrijf en verscheen in december vorig jaar. Android Planet is toen zelfs met het toestel aan de slag gegaan en al onze korte ervaringen lees je dan ook in de hands-on. Een gehele review hebben we niet gepubliceerd, omdat het toestel nog voorzien was van Chinese software.

Dat terzijde: Oppo heeft niet stilgezeten en komt volgende maand met de Oppo Find N2. Nu zijn er verschillende specificaties gelekt, omdat er wat benchmarks zijn gedraaid op een proefmodel van het toestel. Zodoende weten we dat de nieuwe klaptelefoon is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 1-chip, de krachtigste van dit moment.

Het binnenste scherm krijgt een diagonaal van 7,1 en het gaat om een vouwbaar amoled-display met een hoge resolutie. De pixels verversen maximaal 120 keer per seconde en de resolutie is waarschijnlijk exact hetzelfde als zijn voorganger: 1792 bij 1920 pixels. Over het tweede scherm, die aan de buitenzijde, zijn nog geen specificaties bekend. Bij de Find N heeft die een diagonaal van 5,49 inch

In totaal zijn er vier camera’s aanwezig en ook zien we de eigen MariSilicon X-chip. Die verzorgt de beeldverwerking en werd geïntroduceerd bij de Oppo Find X5 Pro. Daarnaast wordt er gesproken over een samenwerking met lenzenfabrikant Hasselblad.

Aan de zijkant is de fysieke vingerafdrukscanner geplaatst en er wordt gesproken over een neplederen achterzijde. Het geheel draait op ColorOS 13, wat is gebaseerd op Android 13. Volgens de geruchten wordt de Find N2 uitgebracht in het wit, zwart en groen.

Andere interessante vouwbare toestellen

De Find N2 heeft een unieke vormfactor en lijkt daarmee op een kleinere variant van de huidige Galaxy Z Fold 4. Er zijn ook toestellen die je uitklapt waarna ze op een normale telefoon lijken. Dan hebben we het onder andere over de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Huawei P50 Pocket. Ook verscheen onlangs de Motorola Razr 2022 op de Europese markt. Later deze week verschijnt de uitgebreide review van dat toestel op onze site!

