Oppo Find N3 Flip is krachtig, opvouwbaar en heeft vier camera’s

De nieuwe Oppo Find N3 Flip is eerste opvouwbare smartphone met deze vormfactor en drie camera’s. Ook zien we een handig volumeschuifje, high-end hardware en frisse kleuren.

Oppo Find N3 Flip gepresenteerd, maar niet in Europa

De Oppo Find N2 Flip is niet eens te koop in Nederland, maar de opvolger is zojuist gepresenteerd. Het gaat om de Find N3 Flip, een toestel dat vooralsnog alleen in China een release krijgt. Het gaat weer om een clamshell-smartphone zoals we kennen van de Galaxy Z Flip 5 en Motorola Razr 40 Ultra.

Er is een smal schermpje van 3,26 inch aan de buitenkant aanwezig, net als bij zijn voorganger. Wel zijn er geen losse cameralenzen meer, maar een rond camera-eiland, waarin de drie lenzen zijn verwerkt. Daarmee is het de eerste smartphone die verticaal vouwt én drie camera’s achterop heeft. De hoofdcamera maakt plaatjes van 50 megapixel.

De groothoeklens schiet foto’s van maximaal 48 megapixel en er is ook nog een zoomlens aan boord van 32 megapixel. Laatstgenoemde kan tot twee optisch inzoomen, oftewel: het beeld dichterbij halen zonder dat er kwaliteit verloren gaat. De digitale zoom, waarbij je wel kwaliteit inlevert, werkt tot 20x. In het reguliere scherm is een 32 megapixel-selfiecamera geplaatst.

Frisse kleuren, snelle hardware

De Oppo Find N3 Flip verschijnt in een drietal frisse kleuren: roze, goud en donkergrijs. In het camera-eiland aan de buitenzijde is ook een flitser verwerkt en de vingerafdrukscanner vind je in de aan- / uitknop aan de rechterkant. Ook zijn daar de volumeknoppen geplaatst, terwijl aan de linkerkant een alert slider te vinden is. Dat is een fysiek schuifje waarmee je snel wisselt tussen geluidsprofielen.

Het scharnier kan tot 600.000 maal gebruikt worden zonder kapot te gaan, zo stelt Oppo. Vouw je het toestel open, dan zie je een display van 6,8 inch met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Het gaat om een kleurrijk amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz.

De batterij heeft een capaciteit van 4300 mAh en opladen gaat met maximaal 44 Watt. Het toestel draait op Android 13 met de ColorOS-schil en is uitgerust met wifi, nfc en bluetooth. Er is gekozen voor een MediaTek Dimensity 9200-chip met 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte.

Prijs en release Oppo Find N3 Flip

Zoals gezegd verschijnt de opvouwbare klaptelefoon alleen in China, maar een Europese lancering lijkt aannemelijk. Het is niet zeker of de Find N3 Flip ook in Nederland en België wordt uitgebracht. Het ‘instapmodel’ met 256GB opslag kost omgerekend 860 euro zonder BTW. De 512GB-versie gaat voor omgerekend 960 euro over de toonbank.

