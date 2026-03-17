Oppo Find N6 is een vouwtelefoon zónder voelbare vouw

Oppo heeft zijn nieuwste vouwtelefoon officieel uit de doeken gedaan: de Find N6. Het toestel moet zich onderscheiden met een ‘Zero-Feel Crease’: de vouw in het binnenste scherm zou niet voelbaar zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Oppo Find N6 is officieel gepresenteerd, maar het opvallende toestel komt voorlopig niet naar Europa. Het is ’s wereld eerste vouwbare smartphone waarbij je de vouw niet meer voelt, belooft Oppo. Het scharnier heeft een hoogte van slechts 0,05 millimeter waardoor het scherm zo goed als volledig vlak zou zijn. Dankzij een nieuw soort flexibel glas moet dat ook zo blijven, zelfs na 600.000 keer open- en dichtklappen.

Het dunne toestel heeft een 6,62 inch-scherm aan de buitenkant met randen die slechts 1,4 millimeter dik zijn. Aan de binnenkant zit een 8,12 inch-display waarop je kunt multitasken. Dichtgevouwen is de Oppo Find N6 maar 8,93 millimeter dik en de smartphone weegt 225 gram.

Beide schermen halen een maximale helderheid van 1800 nits. Er verschijnt een ‘AI-Pen’ waarmee je aantekeningen maakt en speciale AI-functies oproept. Hij doet eveneens dient als laserpen om je kat mee te vermaken. De stylus laadt snel op; na drie minuten laden kun je ‘m weer een uur gebruiken.

Kloppend hart van de Oppo Find N6 is de bekende Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, die voor uitstekende prestaties zorgt. Opvallend is ook de grote accu van 6000 mAh. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft een batterij van slechts 4400 mAh. We verwachten daarom een erg goede accuduur. Je laadt het toestel zowel bedraad (80 watt) als draadloos (50 watt) lekker snel op.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

200 megapixel-hoofdcamera

In vergelijking met zijn voorganger, de Oppo Find N5 inderdaad, heeft de N6 een nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera. De 50 megapixel-groothoeklens vangt 50 procent meer licht dan voorheen. Er is ook een 50 megapixel-telelens aanwezig waarmee je 3x inzoomt én macrofoto’s maakt. De nieuwe ‘True Color Camera’ moet zorgen voor accurate kleuren.

De Oppo Find N6 draait op Android 16, met de eigen Color OS-schil van de fabrikant daaroverheen. Bijzonder is dat je tot vier apps tegelijk kunt openen en die net als op een normale computer groter en kleiner kunt maken. Het is onduidelijk hoe het met het updatebeleid zit. Dit verschilt per markt waar de Find N6 verschijnt.

Het is niet duidelijk wat de Oppo Find N6 in het buitenland gaat kosten. Kopers kiezen uit de kleuren titanium en oranje. Dankzij een IP59-certificatie is het toestel volledig waterdicht. Heel kleine stofdeeltjes zouden wel naar binnen kunnen dringen.

We gaan de Oppo Find N6 hopelijk spoedig voor je testen.