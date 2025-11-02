‘Vouwbare Oppo Find N6 wordt nóg dunner, krijgt grotere accu’

De eerste specificaties van de Oppo Find N6 zijn opgedoken. Het vouwbare toestel wordt nog dunner dan zijn al indrukwekkende voorganger. Daarnaast krijgt hij een grotere batterij.

‘Specificaties Oppo Find N6 gelekt’

Fabrikanten doen hun uiterste best om vouwbare smartphones steeds dunner te maken. Zo was de Oppo Find N5 met 8,9 millimeter, in gesloten toestand, al nauwelijks dikker dan een normale telefoon. Met de opvolger van dat toestel gaat het Chinese bedrijf nog een stapje verder.

Lekker Digital Chat Station deelde enkele specificaties van de Oppo Find N6. Meest opvallend is dat hij dunner en lichter zou zijn dan ‘een bepaald Ultra-toestel’. We vermoeden dat het daarbij gaat om de Oppo Find X8 Ultra, die nooit officieel in Nederland is verschenen. Als dat klopt, wordt de Find N6 dunner dan 8,8 millimeter en lichter dan 226 gram.

De Oppo Find N5

De smartphone draait op de bekende Snapdragon 8 Elite Gen 5, de snelste chip van dit moment. De accu krijgt een capaciteit van minimaal 6000 mAh. Dat was bij de Find N5 nog 5600 mAh. Opladen kan vermoedelijk met 80 watt of 50 wat als je een draadloze lader gebruikt.

Verder kiest Oppo voor een 50 megapixel-hoofdcamera met een grotere sensor en een telelens met diezelfde resolutie. Waarschijnlijk zit er ook een groothoeklens voor wijdere foto’s op de Find N6. Aan de schermen lijkt niets te veranderen. De buitenzijde krijgt weer een 6,6 inch-display, terwijl aan de binnenkant een 8,1 inch-paneel te vinden is.

Prijskaartje zal niet mals zijn

Vouwbare smartphones zijn en blijven voorlopig erg duur. De Find N5 had een adviesprijs van 1749 euro en koop je momenteel voor € 1.427,41. Voor de Find N6, die we op zijn vroegst in de lente van 2026 verwachten, ben je straks minimaal hetzelfde kwijt.

Vind jij vouwbare smartphones tof of heb je liever een ‘gewoon’ toestel? Laat het weten in de reacties en…