´Opvolger van illustere Oppo Find N6 wordt nóg betere foldable´

De Oppo Find N6 kwam in maart van dit jaar in ons land uit. Deze foldable van bijna 2000 euro heeft vrijwel alles in huis. Toch zou de Find N7 op verschillende vlakken verbeteringen hebben.

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Oppo Find N6: beste foldable op de markt

De Oppo Find N6 wordt door verschillende techfanaten bestempeld als de allerbeste opvouwbare smartphone die momenteel op de markt is. Zijn huidige prijs van € 1.929,- liegt er echter niet om. Deze luxe foldable heeft alles om enthousiast over te worden: van de allerbeste chip en een flinke accu tot een ruim updatebeleid.

Ook niet onbelangrijk is dat de vouw van de Find N6 nauwelijks voelbaar is. Dat kunnen we van concurrent Motorola trouwens nog steeds niet zeggen, zo kon je lezen in onze reviews van de Razr 70 Ultra en Razr Fold. Alsof dat nog niet knap genoeg is van Oppo, kunnen kopers van de Find N7 zich waarschijnlijk verheugen op een nog betere (en ongetwijfeld nog duurdere) foldable.

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Breder scherm en minder zichtbare vouw

Althans, dat is wat Digital Chat Station (een bekende lekker) heeft laten weten op Weibo. De Find N7 van Oppo zou naar verluidt een 7,6-inch scherm krijgen. Bovendien zouden er verbeteringen zijn doorgevoerd aan de vouw, waardoor die nog minder zicht- en voelbaar zou zijn. Daarvoor zou Oppo een nieuwe techniek hebben gebruikt.

Ook het scharnier zou verder ontwikkeld zijn en beter gaan presteren dan bij bestaande foldables van het merk. De Find N7 heeft twee schermen van zoals gezegd 7,6 inch (binnen) en 5,5 inch (buiten). Het lek bevat overigens niet letterlijk de naam van het toestel, maar er wordt aangenomen dat het de Oppo Find N7 betreft. Naast upgrades aan het scherm zou de foldable voorzien worden van de allernieuwste chipset, de Snapdragon Elite Gen 6.

Zou jij ooit bijna tweeduizend euro betalen voor een nieuwe telefoon? En zo ja, welke specs moet dit toestel dan sowieso hebben? Deel jouw mening hieronder in de reacties.