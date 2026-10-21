Oppo Find X10 Pro Max: eerste telefoon met drie 200 megapixel-camera’s

Oppo heeft tijdens het Global Launch-event op Mallorca meerdere toestellen onthuld, waaronder de Find X10 en Find X10 Pro Max. In dit artikel praten we je helemaal bij!

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Oppo Find X10-serie officieel onthuld

Oppo heeft de Find X10-serie officieel aangekondigd. De nieuwe smartphones moeten vooral indruk maken met de camera’s, grote accu’s en snelle schermen. Daarnaast heeft Oppo de Enco X4-oordopjes, Pad 5 Pro en verschillende camera-accessoires voor de Find X10-serie gepresenteerd.

Find X10: sterk basismodel

De Find X10 is het basismodel van de Find X10-serie. De X10 heeft een oled-scherm van 6,59 inch met een ververssnelheid tot 144Hz en een piekhelderheid tot 3600 nits.

De nieuwste smartphone van Oppo beschikt over twee camera’s van 200 megapixel. Het gaat dan om de hoofdcamera en telelens. De groothoeklens heeft een camera van 50 megapixel. Onder de motorkap zit de MediaTek Dimensity 9600M-processor.

De Find X10 heeft een batterijcapaciteit van 7150 mAh. De batterij zou volgens OPPO ongeveer twee dagen mee moeten gaan. Opladen gaat met maximaal 80 watt via een kabel en 50 watt draadloos. De X10 komt in twee opslagversies naar Nederland: een 256GB-variant en een 512GB-uitvoering. Beide versies hebben 12GB aan werkgeheugen.

De Find X10 draait op Android 17 met Oppo’s softwareschil ColorOS 17. De telefoon krijgt vijf jaar aan Android-updates en zes jaar aan beveiligingsupdates. Dit betekent dat je tot 2031 de nieuwste Android geïnstalleerd krijgt en tot 2032 wordt beschermd.

Find X10 Pro Max: indrukwekkende camera’s

De Find X10 Pro Max is de eerste smartphone met drie camera’s van 200 megapixel. De telefoon heeft een hoofdcamera, groothoeklens en zoomcamera. Het voordeel van drie camera’s met zoveel megapixels is dat je meer details vangt en kleuren zo natuurlijk mogelijk kunt vastleggen. Oppo biedt ook verschillende camera-accessoires aan om je foto’s en video’s nog beter te maken.

De Pro Max heeft een groter oledscherm dan de Find X10. Het scherm is 6,78 inch en heeft een ververssnelheid tot 144 hertz en een piekhelderheid van 3600 nits. Het beeld is dus groter, maar de specs zijn veelal hetzelfde als die van zijn kleine broer.

De Pro-variant komt, in tegenstelling tot de Find X10, maar in één opslagvariant naar Nederland, namelijk 512GB met 12GB werkgeheugen. De batterij heeft, net als bij het basismodel, een capaciteit van 7150 mAh. Ook bij de Pro Max kun je opladen met maximaal 80 watt bedraad en 50 watt draadloos. De processor is wel iets krachtiger dan die van de Find X10. Er wordt namelijk gebruikgemaakt van de MediaTek Dimensity 9600 Pro-chip.

De Find X10 Pro Max krijgt OS-updates tot 2031 en beveiligingsupdates tot 2032. Ook deze telefoon draait op Android 17 met ColorOS 17 als softwareschil.

Prijzen en beschikbaarheid

De Oppo Find X10 verschijnt in de kleuren Glacier Blue en Mist Grey. De variant met 256GB opslag heeft een adviesprijs van 1299 euro. Voor de uitvoering met 512GB opslag betaal je 1499 euro.

De Find X10 Pro Max is alleen beschikbaar met 512GB aan opslagcapaciteit en komt in de kleuren Titanium Grey en Luna White. De Pro Max heeft een adviesprijs van 1799 euro.

De Oppo Find X10 en Find X10 Pro Max zijn vanaf 21 oktober verkrijgbaar in Nederland. Producten zoals de Enco X4 en de Pad 5 Pro, die zijn gepresenteerd, komen vooralsnog niet naar Nederland. Wanneer dit eventueel verandert, lees je dat hier.