‘Gelekte prijzen Oppo Find X10-telefoons zijn ronduit schokkend’

Volgens geruchten gaan de prijzen van Oppo’s Find X10-telefoons enorm de lucht in. Ze zouden tientallen procenten duurder zijn dan hun voorgangers.

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‘Prijzen Oppo Find X10-serie gelekt’

Het is geen nieuws meer dat smartphones momenteel bijzonder duur zijn. Door de grote vraag naar werkgeheugen en opslag vanuit de AI-sector blijft er weinig over voor consumentenelektronica. En schaarste leidt nu eenmaal tot hogere prijzen. Toch lijkt Oppo het met zijn nieuwe toptoestellen, die binnenkort naar Europa komen, wel érg bont te maken.

Volgens Ytechb gaan de prijzen van Oppo’s Find X10-telefoons enorm de lucht in. Voor de Oppo Find X9 met 12GB werkgeheugen en 512GB opslag was je vorig jaar 999 euro kwijt. De Find X10 met diezelfde specificaties zou maar liefst 1599 euro kosten. Een stijging dus van 60 (!) procent. Wel komt er ook een variant met 256GB opslag, die je voor 1399 euro ‘mag’ aanschaffen.

De Find X10 heeft een 6,59 inch-oled-scherm en draait op een MediaTek Dimensity 9600m-chip. Er zit een accu van 7150 mAh in en het toestel heeft zowel een 200 megapixel-hoofdcamera als een 200 megapixel-telelens met 2,8x optische zoom. Wijdere plaatjes schiet je met de 50 megapixel-groothoeklens.

Oppo Find X10 Pro Max

De Oppo Find X10 Pro Max is de rechtstreekse opvolger van de Find X9 Pro. Je zou 1799 euro voor het toestel neer moeten leggen. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Ter vergelijking: de Find X9 Pro, met 16GB werkgeheugen zelfs, had vorig jaar een adviesprijs van 1299 euro.

Het belooft wel een uitstekende smartphone voor fotografieliefhebbers te worden. Zowel de hoofdcamera, groothoeklens als de telelens van de Find X10 Pro Max hebben namelijk een grote sensor en een resolutie van 200 megapixel. Daarnaast krijg je een 6,78 inch-oled-scherm, een zeer rappe Mediatek Dimensity 9600 Pro-chip en een accu van wederom 7150 mAh.

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Prijzen smartphones gaan alleen maar omhoog

Oppo is natuurlijk niet de enige fabrikant die last heeft van duur geheugen. Samsung verhoogde recent de adviesprijzen van zijn Galaxy S26-telefoons met minimaal 100 euro. Inmiddels heeft Google ook de Pixel 10a duurder gemaakt. De adviesprijs voor de goedkoopste variant, met slechts 128GB opslag, bedraagt nu 649 in plaats van 549 euro.

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