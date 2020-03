Oppo heeft de Find X2 en Find X2 Pro officieel aangekondigd. De smartphones hebben een 120Hz-scherm, 5G-ondersteuning en camera’s met optische zoom. Dankzij de zeer krachtige stekker laadt de accu in slechts 38 minuten op. De Find X2-serie start bij 999 euro.

Oppo Find X2 (Pro) officieel

De presentatie van de Find X2 (Pro) stond gepland voor 22 februari, maar werd uitgesteld omdat telecombeurs MWC niet doorging. Oppo heeft de toestellen via een livestream aangekondigd en deed ook een smartwatch uit de doeken. Die verschijnt vooralsnog echter niet in Europa.

Specificaties van de Oppo Find X2

De Oppo Find X2 en X2 Pro zijn van glas, missen een hoofdtelefoonaansluiting en kunnen niet draadloos opladen. De Find X2 is spatwaterbestendig, de Pro-variant is dankzij de IP68-certificering waterdicht. De toestellen hebben een 6,7 inch-oled-scherm met haarscherpe QHD-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Hiermee is het display identiek aan dat van de Samsung Galaxy S20 Plus. De hoge ververssnelheid levert een veel vloeiender beeld op dan een normaal 60Hz-scherm, wat je onder meer merkt bij het lezen van tekst en spelen van geschikte games.

In het scherm van de Find X2 (Pro) zit een gaatje voor de 32 megapixel selfiecamera. Achter het scherm zit een vingerafdrukscanner. De Find X2 heeft 256GB geheugen, in de Pro-versie is dit 512GB. Beide toestellen missen een micro-sd-slot. De smartphones zijn voorzien van 12GB werkgeheugen en een Qualcomm Snapdragon 865-processor met X55-modem voor 5G-ondersteuning. De Find X2 (Pro) is hiermee 5G-ready, wat betekent dat je later dit jaar direct gebruik kunt maken van het 5G-netwerk. Providers verwachten over enkele maanden 5G te kunnen aanbieden.

Accu laadt razendsnel op

Eén van de speerpunten van de Find X2-serie is de krachtige meegeleverde 65 Watt-oplader. Oppo claimt dat deze stekker de 4200 mAh-accu in 38 minuten volledig kan opladen. Een 65 Watt-stekker is nieuw voor smartphones. Tot dusver was de limiet 50 Watt, al laden veruit de meeste smartphones op met 15 Watt tot 40 Watt. De Samsung Galaxy S20 Ultra kan met 45 Watt opladen, maar die stekker moet je zelf kopen.

Camera’s met veel zoom

Oppo geeft ook hoog op van de camera’s op de Find X2-toestellen. De Find X2 heeft een primaire 48 megapixel-camera, 12 megapixel-groothoeklens en 13 megapixel-telelens voor drie keer optische zoom en twintig keer digitale zoom.

Op de Find X2 Pro zitten 48 megapixel-camera’s (normaal en groothoek) en een 13 megapixel-periscoopcamera om beelden via een spiegeltruc dichterbij te halen. De camera biedt vijf keer optische zoom, tien keer hybride zoom en zestig keer digitale zoom. Met zoveel keer zoom kun je het beeld aanzienlijk dichterbij halen.

De Oppo Reno 10x Zoom en Huawei P30 Pro die vorig jaar uitkwamen, gebruiken ook zo’n periscopische lens voor zoom met minimaal kwaliteitsverlies. De nieuwe Samsung Galaxy S20 Ultra doet dit ook en biedt maximaal honderd keer digitale zoom. In onze Samsung Gakaxy S20 Ultra review lees je echter dat zoveel zoom niet bijdraagt aan betere foto’s.

Android 10 met ColorOS7.1

Oppo’s Find X2-telefoons draaien op Android 10 met de nieuwe ColorOS7.1-schil van Oppo. Bestaande Oppo-toestellen als de Reno 2 gebruiken ColorOS 6. Volgens Oppo is versie 7.1 van de softwareschil rustiger, sneller en gebruiksvriendelijker. Sommige smartphones met ColorOS6 krijgen een update naar versie 7.1.

Prijs en beschikbaarheid

Oppo start de verkoop van de Find X2 en X2 Pro op 6 maart Nederland, los en in combinatie met een abonnement. De Find X2 krijgt een adviesprijs van 999 euro. Voor een losse Find X2 Pro betaal je de adviesprijs van 1199 euro.

De smartphones zijn hiermee vrijwel even duur als de Samsung Galaxy S20 5G en Galaxy S20 Plus, de grootste concurrenten. De Find X2 is te koop in het zwart en blauw. De Pro-editie is er in het zwart en oranje, waarbij die laatste een vegan leather achterkant heeft.

