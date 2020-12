Oppo begint vlak voor het einde van 2020 met de Android 11-uitrol voor de Oppo Find X2 Pro. De software introduceert allerlei nieuwe features en brengt ook de ColorOS 11-schil met zich mee.

Lees verder na de advertentie.

Oppo X2 Pro krijgt Android 11

Oppo is begonnen met de Nederlandse uitrol van Android 11 voor de Oppo Find X2 Pro De nieuwe software gaat gepaard met ColorOS 11, de eigen schil die Oppo over Android heen legt. Andere modellen binnen de Find X2-serie volgen binnenkort.

Benieuwd of de update al voor jouw Oppo-toestel klaarstaat? Via het instellingenmenu kun je onder het Software-tabblad checken of Android 11 beschikbaar is voor je toestel.

Is dit het geval? Maak dan zeker vooraf een back-up van je smartphone. Mocht het updaten onverhoopt misgaan, dan ben je zo in ieder geval geen persoonlijke gegevens kwijt. Leg je telefoon tijdens het updaten ook aan de oplader. Zo voorkom je dat het toestel tussentijds uitvalt. Verder is het verstandig om de Android 11-update via wifi te downloaden, want het installatiebestand is namelijk behoorlijk groot.

Wat is er nieuw in ColorOS 11?

ColorOS 11 bevat alle nieuwe mogelijkheden van Android 11, met daarbij een aantal nieuwe functies van Oppo zelf, waaronder de mogelijkheid om je eigen always on display-thema samen te stellen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen verschillende achtergronden en lettertypes. Dankzij de always on-modus zie je informatie zoals de tijd, gemiste notificaties en het accupercentage direct op je scherm, omdat deze altijd aanstaat.

Ook de donkere modus is met ColorOS 11 aangepast en bevat nu meerdere contrastniveaus en kleurenschema’s. Daarnaast heeft Oppo een Relax 2.0-modus toegevoegd: hiermee maak je een eigen mix van rustige geluiden.

De Find X2 Pro is het eerste Oppo-toestel dat de nieuwe software ontvangt. De uitrol is nog in volle gang, dus het kan zijn dat je update nog niet meteen te zien krijgt op je telefoon.

Wil je nog meer weten over de nieuwe software en de mogelijkheden die het biedt?

Lees dan onze review van Android 11 of bekijk onderstaande video. Daarin gaan we namelijk verder in op verschillende nieuwe functies.

Het laatste nieuws over Oppo: