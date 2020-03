‘Oppo Find X2 Pro heeft beste camera van dit moment’

De camera van de nieuwe Oppo Find X2 Pro is de beste die je op dit moment kunt krijgen, blijkt uit tests van DxOMark. Het nieuwe toestel deelt zijn eerste plek met de Xiaomi Mi 10 Pro, die ook onlangs uitkwam.

Oppo Find X2 Pro camera

De camera van de Oppo Find X2 Pro scoort in vrijwel alle situaties goed, zo zeggen de cameratesters bij DxOMark. Vooral de autofocus springt er uit. Deze werkt volgens de cameratesters snel en precies in vrijwel alle omstandigheden. Ook de optische beeldstabilisatie werkt uitstekend tijdens het opnemen van video’s.

Voor de indrukwekkende prestaties heeft het toestel een driedubbele camera achterop. Die bestaat uit een 48 megapixel-hoofdcamera. Deze wordt bijgestaan door een camera met groothoeklens met eveneens een 48 megapixel-sensor. De quad bayer-techniek voegt beeldinformatie van afzonderlijke pixels samen, om zo tot scherpere foto’s te komen. Tot slot heeft de Oppo nog een 13 megapixel-telecamera die 5x optische zoom, 10x hybride zoom en 60x digitale zoom mogelijk maakt.

Xiaomi Mi 10 Pro scoort net zo goed

De Oppo deelt de eerste plek met de Xiaomi Mi 10 Pro. Dit toestel ontving vorige maand al eenzelfde score dankzij de scherpe plaatjes met natuurgetrouwe kleuren die het apparaat maakt. Ook de prestaties van de zoomfunctie sprongen eruit. De Mi 10 Pro heeft een uitgebreidere camera-opzet met vier camera’s achterop. De hoofdcamera heeft een resolutie van maar liefst 108 megapixels.

Voor de cameratests gaat DxOMark grondig te werk. Zo maken ze ruim 1600 foto’s in zowel normale situaties als in een gecontroleerde omgeving, wat een goed beeld geeft van de mogelijkheden van een smartphonecamera. Ondanks de goede score is het goed om zelf ook kritisch te kijken naar een smartphonecamera. Het kan zijn dat de cameratesters andere dingen belangrijk vinden dan jij.

Indrukwekkende specs Find X2 Pro

De Oppo Find X2 Pro is vandaag officieel gelanceerd en heeft naast een uitstekende camera ook een 120Hz-scherm en wordt geleverd met een erg krachtige oplader die de accu in 38 minuten weer volledig oplaadt. Lees nu ook onze Oppo Find X2 Pro preview waarin we meer vertellen over onze ervaringen met dit toestel.

