Een topman van Oppo heeft alvast wat interessante dingen over de Oppo Find X2 bekendgemaakt. Dat geeft ons vooral meer informatie over het scherm.

Oppo Find X2 resolutie van 3K

Het nieuws afkomstig van Oppo-topman Brian Shen, die op Twitter een foto van het toestel deelt met de tekst ‘120Hz + 3K’. Dat laat weinig aan de verbeelding over: de Oppo Find X2 krijgt een 120Hz-scherm, wat betekent dat het display een hogere ververssnelheid heeft dan veel andere smartphones. Dat zorgt in de praktijk voor extra soepele animaties, waardoor het apparaat veel sneller aanvoelt.

In de praktijk zal deze ‘3K-resolutie’ van drieduizend pixels waarschijnlijk neerkomen op een 1440p-scherm, iets wat onder meer Samsung ook gebruikt op de Galaxy S20. Er zijn inmiddels al meer smartphones met een dergelijk scherm, maar de combinatie met de 3K-resolutie is wel iets nieuws.

Zo werkt de 120Hz-snelheid van de S20 alleen met 1080p en schakelt de snelheid terug als de resolutie wordt verhoogd. Samsung zou volgens geruchten aan een update werken die dit moet verhelpen. Oppo zou met de Find X2 een manier hebben gevonden om zowel de ververssnelheid op 120Hz te houden, terwijl het toestel een 1440p-resolutie gebruikt.

Officieel onthuld op 6 maart

De Oppo Find X2 wordt op 6 maart officieel gepresenteerd, een paar weken later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Oppo schrapte noodgewongen zijn plannen voor MWC toen de beurs werd afgelast in verband met het coronavirus.

Daarom kiest het bedrijf er nu voor om zijn eigen evenement op 6 maart te houden. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt de Oppo Find X2 de opvolger van de Oppo Find X die in 2018 verscheen. Het toestel viel destijds op omdat het een uitschuifbare camera had, waardoor een notch in het scherm overbodig werd.

