Drie modellen in de aanstaande Oppo Find X3-serie zijn gelekt. Een bekende bron claimt afbeeldingen en specificaties van de smartphones in handen te hebben. Oppo presenteert de Find X3-reeks naar verluidt in maart.

Dit zijn de drie Oppo Find X3 modellen

Er gaan al langer geruchten over de Find X3-serie, die de Find X2-lijn van vorig jaar gaat opvolgen. De bekende telecomlekker Evan Blass – beter bekend als @evleaks op Twitter – heeft nu marketingplaatjes van de Find X3-smartphones gepubliceerd.

Op de bovenstaande afbeelding zie je de Find X3 Pro – het topmodel – naast de Neo en Lite. Alle drie de smartphones ondersteunen 5G, hebben een modern uiterlijk en draaien zeer waarschijnlijk op Android 11. Opvallend is dat er geen Oppo Find X3 te zien is. Oppo bracht vorig jaar wel een Find X2 uit.

Bron: Evan Blass

Blass heeft ook echte foto’s van de Find X3 Pro verspreid, afbeeldingen die eveneens bedoeld zijn voor marketingdoeleinden. De plaatjes laten zien dat de smartphone in diverse kleuren verschijnt en afhankelijk van de kleur een matte of glanzende achterkant heeft. Oppo gaat de Find X3 Pro aanprijzen met zijn camerasysteem.

Find X3 Pro krijgt microscoopcamera

Het toestel krijgt vier camera’s op de achterkant, waaronder een splinternieuwe 50 megapixel-sensor voor de hoofdcamera en groothoeklens. De derde camera is een 13 megapixel-zoomcamera, die Oppo ook gebruikte op de Find X2-serie. Nieuw is een 3 megapixel-macrolens met een ring van led-lampjes.

Met deze camera kun je tot 25 keer inzoomen en de Find X3 Pro zo als microscoop gebruiken. Althans, dat stelt Blass op basis van interne Oppo-documentatie. De macrocamera lijkt in ieder geval geavanceerder dan de gemiddelde, matige macrolens – vooral bekend van budgetsmartphones.

‘Find X3 Lite is Reno 5-model’

De Find X3 Lite zou minder vernieuwend zijn. Volgens Blass is het toestel zowel qua ontwerp als specificaties bijna identiek aan de Oppo Reno 5, die een paar weken geleden is aangekondigd. Dat lijkt misschien gek, maar klinkt logisch omdat de Reno 5 waarschijnlijk niet in Europa uitkomt. De Find X3 Lite wel, maar is dus hetzelfde toestel.

Over de Find X3 Neo is minder bekend. Mogelijk moeten we dit toestel zien als de Find X3 en dus de opvolger van de Find X2. Het kan echter ook de opvolger van de Find X2 Neo zijn, een midrange-model.

Oppo zou de Find X3-reeks ergens in maart aankondigen. Het is nog niet duidelijk voor welke prijzen de smartphones in Nederland verschijnen. Blass meldt dat de toestellen begin april in de winkels komen te liggen.

