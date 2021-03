De Oppo Find X3 Pro en OnePlus 9 Pro zijn twee prijzige topsmartphones met overeenkomsten én grote verschillen. Android Planet testte beide toestellen en zet in deze Oppo Find X3 Pro vs OnePlus 9 Pro-vergelijking de grootste verschillen onder elkaar.

Oppo Find X3 Pro vs OnePlus 9 Pro

Oppo en OnePlus zijn twee merken van BBK Electronics, een grote fabrikant die ook eigenaar is van Vivo en Realme. Om die reden delen smartphones van Oppo en OnePlus veel gelijkenissen. De nieuwe Oppo Find X3 Pro en OnePlus 9 Pro zetten die traditie voort.

Ze hebben een vergelijkbaar waterdicht ontwerp met hetzelfde fraaie scherm, draaien op de krachtige Snapdragon 888-processor en gebruiken grotendeels dezelfde specificaties. Toch zijn er ook interessante verschillen. Android Planet testte beide smartphones uitvoerig en zet in deze vergelijking de 4 grootste verschillen op een rij.

1. Camera’s zijn tikje anders

Laten we beginnen met de camera’s op de achterkant. De Oppo Find X3 Pro onderscheidt zich met name met zijn microscooplens, die objecten dusdanig uitvergroot dat je door een microscoop lijkt te kijken. In onze Oppo Find X3 Pro review lees je precies hoe deze camera werkt en wat voor foto’s je er mee kunt schieten. De OnePlus 9 Pro mist een microscoopcamera, maar heeft wel een monochrome lens voor zwart-witfoto’s. Die lens is wat ons betreft wel een stuk minder nuttig.

Beide toestellen hebben een uitstekende hoofdcamera. Op onderstaande plaatjes zie je dat de Find X3 Pro iets fellere kleuren toont, waardoor het gras levendiger overkomt. Mooi, maar de foto van de OnePlus 9 Pro ligt dichterbij de werkelijkheid. De smartphones hebben goede groothoekcamera’s en beperkte (maar prima) zoomcamera’s. De fotokwaliteit ontloopt elkaar weinig.

Oppo Find X3 Pro

OnePlus 9 Pro

In het donker wijken de camera’s meer af. Zoals je in onderstaande vergelijkingen kunt zien, produceert de OnePlus 9 Pro lichtere foto’s op de automatische stand en in de nachtmodus. De plaatjes zijn duidelijker, maar minder realistisch dan de meer donkere foto’s van de Oppo Find X3 Pro. Onze voorkeur gaat in het donker uit naar de Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro automatisch

OnePlus 9 Pro automatisch

Oppo Find X3 Pro nachtmodus

OnePlus 9 Pro nachtmodus

2. Sneller draadloos opladen

Beide smartphones worden geleverd met een 65 Watt-oplader en hebben een 4500 mAh-accu. Opladen via de usb-c-aansluiting duurt in beide gevallen dan ook een half uur.

Je kunt de Oppo Find X3 Pro en OnePlus 9 Pro ook draadloos opladen. Deze snelheid verschilt wél. De Find X3 Pro ondersteunt draadloos opladen met 30 Watt en voor de OnePlus-telefoon is dit 50 Watt. In beide gevallen geldt dat je wel het speciale, los verkrijgbare oplaadstation van de fabrikant moet gebruiken. Met die oplader is de OnePlus 9 Pro sneller vol.

Handig, maar wat ons betreft geen doorslaggevende reden om de OnePlus-smartphone te verkiezen boven Oppo’s toestel. Het opladen gaat in beide gevallen namelijk lekker vlot en draadloos laden is vooral prettig als je minder haast hebt. Als je de accu zo snel mogelijk wil opladen, kun je immers beter de usb-c-lader gebruiken.

Hoewel beide smartphones op Android 11 draaien, verschilt de software-ervaring sterk. Oppo installeert zijn ColorOS-schil op de Find X3 Pro en op de 9 Pro is de OxygenOS-schil van OnePlus geïnstalleerd. Deze schillen zien er heel anders uit. OxygenOS neigt naar stock-Android, terwijl ColorOS een duidelijke eigen smoel heeft. Die zie onder meer terug op onderstaande foto, die het scherm met meldingen en snelle instellingen.

OxygenOS (links) en ColorOS (rechts)

ColorOS bevat daarnaast meer vooraf geïnstalleerde apps van Oppo en partners. Denk aan aparte apps om van foto’s, video’s en muziek te genieten, maar ook Facebook. Sommige van deze apps zijn te verwijderen.

Het updatebeleid verschilt ook. Oppo garandeert twee jaar beveiligings- en versie-updates voor de Find X3 Pro. De smartphone kan dus rekenen op Android 12 en 13 en beveiligingsupdates tot het voorjaar van 2023. Met de OnePlus 9 Pro ben je ook verzekerd van Android 12 en 13 maar ontvang je een jaar langer beveiligingsupdates, dus tot het voorjaar van 2024.

Als je je smartphone zo lang mogelijk veilig wil gebruiken, is de OnePlus 9 Pro dus een betere keuze. Op dit moment althans, want mogelijk verbetert Oppo zijn updatebeleid later met terugwerkende kracht. Samsung deed dat laatst.

ColorOS

4. Prijzen

Het laatste verschil is de adviesprijs. Oppo verkoopt de Find X3 in één configuratie in Nederland, met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Het toestel kost 1149 euro. OnePlus biedt de OnePlus 9 Pro in twee modellen aan. Het 12GB/256GB-model kost 999 euro en als je genoeg hebt aan 8GB/128GB, kun je de 899 euro kostende variant kopen. In beide gevallen is de OnePlus-telefoon een goedkopere optie.

De prijs is dus in het voordeel van OnePlus, maar de smartphones zelf zijn sterk aan elkaar gewaagd. Ze lijken veel op elkaar qua ontwerp, scherm en prestaties. De Find X3 Pro heeft een interessante microscoopcamera, al vragen we ons af of je die na een maand nog gebruikt. De OnePlus 9 Pro kan draadloos sneller opladen, heeft meer stock-Android-software en krijgt een jaar langer updates.

Welke van de twee toestellen het beste bij jou past, hangt daarom zowel van je budget als je voorkeuren af. Meer weten? Check hier onze uitgebreide Oppo Find X3 Pro review of de OnePlus 9 Pro preview. Je kunt de Find X3 Pro los of met abonnement in huis halen. Een losse OnePlus 9 Pro of het toestel met abonnement kopen kan natuurlijk ook.