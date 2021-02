De vermeende prijzen voor de Oppo Find X3-toestellen zijn uitgelekt. Daarbij is ook de datum van de presentatie genoemd: 11 maart. De drie toestellen moeten in april verkrijgbaar zijn voor een vanafprijs van zo’n 400 euro.

Gerucht: Oppo Find X3 prijzen verschenen

De informatie over de prijzen is verschenen op 91Mobiles en gaat over drie aankomende toestellen in de Find X3-serie. Het instapmodel wordt waarschijnlijk de Oppo Find X3 Lite, die een prijs krijgt tussen de 400 en 500 euro, aldus de bron. Dat toestel komt op de markt in het zwart en blauw en beschikt over 8GB RAM en 128GB interne opslag.

Ook verwachten we de Find X3 Neo te gaan zien, een toestel met betere specificaties, maar daardoor ook een hogere prijs. Die smartphone moet over de toonbank gaan voor 700 á 800 euro, beschikt over 12GB RAM, 5G-ondersteuning en 256GB geheugen.

Het nieuwe topmodel uit de serie wordt de Oppo Find X3 Pro en die moet tussen de 1000 en 1200 euro op gaan brengen. Dat toestel komt volgens geruchten op de markt in een viertal kleuren: oranje, zwart, wit en blauw. Lees hier alles over de vermoedelijke specificaties van de Oppo Find X3’s.

Ook nieuwe toestellen in A-serie

Naast de drie nieuwe toestellen in de Find X3-serie, wordt er nog meer verwacht van Oppo. Zo zou het bedrijf werken aan de A54 5G die een prijs krijgt van 200 tot 300 euro. Een duurder model met iets betere specificaties wordt de Oppo A94 5G, die 300 tot 400 euro moet opbrengen.

Zoals de naam al prijsgeeft hebben ook die modellen 5G-ondersteuning. Daarmee gaat Oppo de concurrentie aan met de concurrentie die ook al betaalbare 5G-smartphones heeft uitgebracht. Denk daarbij aan de Samsung Galaxy A42 5G of Xiaomi Redmi Note 9T.

Presentatie op 11 maart

Volgens de bron houdt Oppo op 11 maart een evenement en zijn de toestellen een maand later daadwerkelijk beschikbaar. De Oppo Find X2-serie werd vorig jaar op 6 maart gepresenteerd, dus dat lijkt geen hele gekke gedachte.

