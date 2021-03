Dankzij de Duitse site WinFuture liggen alle specificaties en de officiële persrenders van de nieuwe Oppo Find X3-serie op straat. De nieuwe topmodellen van de Chinese smartphonefabrikant worden op 11 maart aangekondigd.

Drie nieuwe modellen

De Find X3-serie zal bestaan uit drie verschillende modellen: de Find X3 Pro, Find X3 Neo en Find X3 Lite. De drie telefoons hebben veel overeenkomsten, maar ook een aantal belangrijke verschillen. De Oppo Find X3 Pro krijgt een 6,7 inch-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en wordt aangedreven door Qualcomm’s supersnelle Snapdragon 888-processor. De telefoon krijg 12GB RAM en – net zoals de andere twee modellen – 5G-ondersteuning.

Op de achterzijde van het toestel zijn vier camera’s aanwezig, waaronder een primaire 50 megapixel-camera en een groothoeklens met dezelfde hoge resolutie. Ook zijn er een 13 megapixel-telelens en 5 megapixel-macrolens. Met die laatste kunnen foto’s van heel dichtbij worden gemaakt.

Oppo Find X3 Pro

Verschillende schermen

De Find X3 Neo en Find X3 Lite hebben met 6,5 inch en 6,44 inch kleinere schermen dan de Pro. De Pro en de Neo hebben beide gebogen schermranden. Waar het duurste model een resolutie heeft van 3216 bij 1440 pixels, moeten zijn twee goedkopere broers het doen met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Ook de verversingssnelheid van de Neo en Lite is met 90Hz lager dan bij de Find X3 Pro. Ze krijgen allemaal een vingerafdrukscanner onder het display.

De Oppo Find X3 Neo en de Oppo Find X3 Lite

Met de rekenkracht van de twee goedkopere telefoons zit het overigens helemaal goed. De Neo krijgt de Snapdragon 865, de snelste chip van vorig jaar. De Lite krijgt de Snapdragon 765G, die ook te vinden is in de Google Pixel 5.

Camera’s

Ook op cameragebied zijn er een aantal verschillen tussen de drie modellen. De primaire camera’s van de Pro en Neo zijn hetzelfde, maar de hoofdlens van de Lite heeft met 64-megapixel een opmerkelijk hogere resolutie dan zijn duurdere broers. Een hogere resolutie betekent echter niet meteen betere foto’s. Alle modellen krijgen dezelfde selfiecamera met een resolutie van 32 megapixel.

De Oppo FInd X3-serie ondersteunt 65 Watt snelladen. Met een accucapaciteit van 4500 mAh gaan de Find X3 Pro en Neo naar verwachting makkelijk een dag mee. De Lite krijgt een iets kleinere batterij van 4300 mAh.

De Find X3-serie wordt op 11 maart door Oppo aangekondigd. Wanneer en voor welke prijs de telefoons te koop zijn, is nog niet bekend. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws. Dat kan via de website, onze Android-app en de nieuwsbrief.

