Oppo maakt bekend dat de Oppo Find X3-serie meer updates gaat krijgen. De toestellen ontvangen hierdoor een jaar langer beveiligingspatches en daarmee blijven ze langer up-to-date.

Oppo laat aan Android Planet weten dat het updatebeleid van de Find X3-serie is aangepast. In plaats van twee jaar beveiligingsupdates is dat opgerekt naar drie jaar. Zo zijn toestellen als de Oppo Find X3 Neo, X3 Lite en Oppo Find X3 Pro een jaar lang beschermd tegen beveiligingslekken in Android.

In een met Android Planet gedeeld statement noemt de fabrikant ook dat het overweegt om dit op te verlengen naar vier jaar. Momenteel wordt onderzocht om te kijken of dat mogelijk is. Oppo noemt daarbij dat beveiligingsupdates maandelijks uitrollen.

In hetzelfde statement lezen we dat het bedrijf nog steeds achter het beleid staat van twee grote Android-updates. Zo wordt de Find X3-serie geleverd met Android 11 en in de toekomst gaan we dus sowieso Android 12 en Android 13 zien. Of dit ook wordt opgerekt naar drie updates, is echter nog de vraag.

Hoe andere fabrikanten het doen is te lezen in ons stuk waarin we het updatebeleid van Android-fabrikanten vergelijken. Daarin zien we (helaas) grote onderlinge verschillen, iets wat volgens Android Planet-redacteur Rens door Google aangepakt moet worden.

Review van Oppo Find X3 Pro

Het nieuwste vlaggenschip van de Chinese smartphonemaker is de Find X3 Pro en dat topmodel hebben we uitgebreid getest. In onderstaande video nemen we je in enkele minuten mee langs het toestel en al onze ervaringen. Lees je liever? Check dan de geschreven Oppo Find X3 Pro review.

