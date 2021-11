‘Oppo Find X4 Pro-specs gelekt: Snapdragon 8 Gen1 en twee 50 megapixel-camera’s’

Een Chinese smartphonelekker heeft specificaties gedeeld van de Oppo Find X4 Pro. De smartphone moet volgend jaar verschijnen en beschikt naar verluidt over de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen1-processor.

‘Dit zijn de eerste Oppo Find X4 Pro-specificaties’

De specificaties zijn door Digital Chat Station, een telecominsider die we vaker voorbij zien komen, gedeeld op het Chinese sociale netwerk Weibo. De Oppo Find X4 Pro volgt de krachtige Find X3 Pro op en zou onder andere beschikken over een Snapdragon 8 Gen1-chip. Dit is de opvolger van de Snapdragon 888 en de snelste mobiele processor die we volgend jaar gaan zien.

Een andere verbetering heeft te maken met de oplaadsnelheid. Volgens het gerucht kan de Find X4 Pro met maximaal 80 Watt opladen, wat een stuk sneller is dan de 65 Watt-snellaadtechniek van de X3 Pro. Hoe snel het opladen dan precies gaat is nog onduidelijk, maar de Find X3 Pro had ongeveer een halfuurtje nodig om van 0 naar 100 procent te gaan.

Verder zou de Oppo Find X4 Pro beschikken over 12GB aan werkgeheugen, 32 megapixel-selfiecamera en drievoudige camera achterop. Op de achterzijde zitten vermoedelijk twee 50 megapixel-camera’s en eentje van 12 of 13 megapixel. De 50 megapixel-exemplaren zijn waarschijnlijk de hoofdcamera en groothoeklens, terwijl het inzoomen met 12/13 megapixel gaat.

Tot slot heeft Digital Chat Station het over een 6,7 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz en een 2K-resolutie. De verdere specificaties zijn nog onbekend, al kan het zijn dat de Find X4 Pro op andere gebieden niet afwijkt van zijn voorganger. Dat zou overigens niet erg zijn, want de Find X3 Pro was al een hele vlotte smartphone.

Opvolger van Find X3 Pro

De Oppo Find X3 Pro is sinds maart in Nederland te koop. Het toestel had bij de release en forse adviesprijs van 1149 euro, maar kun je tegenwoordig voor zo’n 900 euro kopen. Hieronder lees je de conclusie van onze uitgebreide Oppo Find X3 Pro review.

De Oppo Find X3 Pro is op meerdere punten een hoogvlieger. Het scherm is prachtig en de hardware biedt het beste van het beste. Op cameragebied maak je er veelal mooie plaatjes mee en de microscoopcamera is tof, maar wel een gimmick. Wel is het jammer dat je met de X3 Pro niet flink kan zoomen, helemaal omdat zijn directe voorganger dat wel kon.