‘Na Pro-model nu ook renders van Oppo Find X5 (Lite) gelekt’

Oppo komt binnenkort met drie nieuwe smartphones: de Find X5 Lite, Find X5 en Find X5 Pro. Van het Pro-model waren al renders gelekt, maar nu zijn de X5 en de X5 Lite aan de beurt.

Gelekt: renders van Oppo Find X5 tonen bekend ontwerp

Renders van de Oppo Find X5 zijn online verschenen. De bekende bron WinFuture plaatste de afbeeldingen op het internet. De plaatjes laten een bekende smartphone zien. De Oppo Find X5 lijkt namelijk als twee druppels water op zijn duurdere broer, de Find X5 Pro. Hiervan lekte afgelopen week al een aantal renders uit.

De uiterlijke verschillen tussen de twee toestellen zitten ‘m vooral in het camera-ontwerp en het materiaal waarvan de smartphones gemaakt zijn. De achterkant van de Find X5 heeft een matte afwerking. Het Pro-model ziet er vanwege zijn glanzende achterkant een stuk flitsender uit. Ook de camera’s van de X5 zijn dankzij een egaal zwart camera-eiland minder opvallend. Het scherm van de X5 is met 6,55 inch overigens een stukje kleiner dan het 6,7 inch-display van het Pro-model.

Oppo heeft ervoor gekozen om de X5 niet met de allernieuwste hardware uit te rusten. Zo draait de smartphone op een Snapdragon 888, de snelste chip van vorig jaar. Deze chip is ook in 2022 nog erg rap, dus de meeste gebruikers zullen de snellere Snapdragon 8 Gen 1-chip van de X5 Pro niet direct missen.

Find X5 Lite wordt kleurrijk budget-toestel

Naast de X5 en X5 Pro werkt Oppo ook aan een Lite-versie, die voor veel minder geld over de toonbank zal gaan. Dat is al te zien aan zijn speelsere uiterlijk. Zo is de Find X5 Lite verkrijgbaar in een roze-blauwe kleur. De duurdere X5 en X5 Pro komen enkel in de kleuren wit en zwart op de markt.

De flitsendere kleur van de X5 Lite is niet het enige verschil met zijn duurdere broers. Zo heeft het goedkopere toestel een scherm met dikkere bezels, een flinke kin en geen gebogen schermranden. Ook hebben de camera’s geen Hasselblad-branding. De kans is groot dat de foto- en video-kwaliteit een stukje minder goed zal zijn.

Tot slot levert de X5 Lite behoorlijk in op het gebied van snelheid. Het toestel draait op een midrange-processor van MediaTek. Alledaagse taken kan het toestel waarschijnlijk prima aan, maar als je zware games wil gaan spelen kun je beter voor de X5 of de X5 Pro gaan.

Videoreview van de Oppo Find X3 Pro:

