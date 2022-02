Officieel: Oppo presenteert Find X5-serie op 24 februari

De Oppo Find X5-serie presentatie vindt plaats op 24 februari, zo heeft de techgigant bekendgemaakt. Lees hier wat we allemaal verwachten.

Oppo Find X5-serie: presentatie op 24 februari

Pak je agenda er maar bij, want het is binnenkort tijd voor een groot evenement van Oppo. Op 24 februari komen we alles te weten over de Oppo Find X5-serie. Via een stream horen we op die dag alle details en meekijken kan vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd.

Oppo zelf heeft vooralsnog alleen de Find X5 Pro getoond in twee kleuren. We verwachten echter nog twee andere toestellen: de Oppo Find X5 en Find X5 Lite. De fabrikant zelf heeft het vooralsnog over het tijdloze design, futuristische technologie en dat fotografie naar nieuwe hoogten wordt gebracht.

Om daarvoor te zorgen wordt er een zelf ontwikkelde MariSilicon X-chip gebruikt, die foto’s en video’s nog beter kan verwerken voor goede resultaten. Daarnaast heeft Oppo afgelopen week ook een driejarige samenwerking met camerafabrikant Hasselblad aangekondigd.

Beide bedrijven gaan aan de slag met verbeteringen in de software en hardware. Niet geheel toevallig liet OnePlus vorig jaar weten een soortgelijke samenwerking aan te gaan. Zowel Oppo als OnePlus vallen onder moederbedrijf BBK Electronics.

Wat weten we nog meer over de Oppo Find X5-serie

In een persbericht onthult het bedrijf ook dat de Snapdragon 8 Gen 1-processor aanwezig is. Dat is de meest krachtige chip van Qualcomm voor dit jaar. De processor wordt ook gebruikt in enkele andere high-end toestellen zoals de OnePlus 10 Pro of Xiaomi 12.

Andere specificaties van de Find X5 Pro liggen via andere bronnen op straat. Zo wordt het scherm 6,7 inch groot en krijgt ‘ie een hoge resolutie. Het gaat om een amoled-display met een variabele ververssnelheid van maximaal 120Hz. De accu krijgt volgens geruchten een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met 80 Watt via een kabel of draadloos met maximaal 50 Watt.

Er wordt gesproken over slechts één variant met 12GB RAM en 256GB interne opslag. Het toestel wordt stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering. Tot slot zou er een hoofdcamera aanwezig zijn van 50 megapixel. De groothoeklens krijgt dezelfde resolutie en ook een 13 megapixel-telelens is aan boord om in te zoomen.

Ben je juist benieuwd wat de normale Find X5 en Find X5 Lite te bieden hebben? Lees dan ons artikel waarin je specificaties en afbeeldingen vindt van die toestellen.

