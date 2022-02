‘Oppo Find X5 Pro krijgt Hasselblad-camera’s, ook andere specificaties gelekt’

Alle specificaties van de Oppo Find X5 Pro liggen op straat. Het nieuwe vlaggenschip krijgt een supersnelle processor en camera’s die zijn ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad.

‘Dit zijn de specificaties van de Oppo Find X5 Pro’

Dankzij een groot lek van WinFuture hebben de specificaties van de Oppo Find X5 Pro nauwelijks geheimen meer. De opvolger van de Oppo Find X3 Pro belooft opnieuw een krachtig vlaggenschip te worden. Mocht je je trouwens afvragen wat er met de X4 is gebeurd: vier is een ongeluksgetal in China en wordt daarom overgeslagen.

Onder de motorkap van de Oppo Find X5 Pro vinden we de Snapdragon 8 Gen 1-chip. Dat is de snelste processor die momenteel voor Android-telefoons verkrijgbaar is. Oppo zou slechts één variant van het toestel uitbrengen. Die heeft 12GB RAM aan boord en 256GB opslagruimte. De prijs ligt volgens WinFuture boven de 1200 euro.

Renders van de Oppo Find X5 Pro

Een flink bedrag, maar daarvoor krijg je wel een prachtig 6,7 inch-oled-scherm met een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Het display heeft afgeronde hoeken en een variabele verversingssnelheid tot 120Hz. Dat wil zeggen dat het scherm zich aanpast aan wat je doet. Wanneer je door sociale media scrollt, krijg je 120 keer per seconde nieuw beeld te zien. Daardoor voelt het toestel erg soepel aan. Tik je een mailtje? Dan verversen de pixels maar een paar keer per seconde om de batterij te sparen.

Over de batterij gesproken, die heeft een capaciteit van 5000 mAh. Dat is 500 mAh meer dan zijn voorganger. Ook de oplaadsnelheid ligt met 80 Watt iets hoger. Daardoor zit het toestel in mum van tijd weer vol. Draadloos laden gaat met maximaal 50 Watt eveneens behoorlijk rap.

Je kunt de Oppo Find X5 Pro straks kopen in de kleuren zwart en wit. De behuizing is gemaakt van aluminum en glas. Het toestel heeft een IP68-certificering en is daarmee zowel water- als stofdicht.

Camera’s ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad

De specificaties van de Oppo Find X5 Pro zijn bijna identiek aan die van de OnePlus 10 Pro. Dat zien we zelfs bij de camera’s. Die zijn namelijk ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad, net als de camera’s van de nieuwste OnePlus. Dat is een dochterbedrijf van Oppo, dus heel verrassend zijn de overeenkomsten niet.

Op de achterkant van de Find X5 Pro vinden we drie lenzen. De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel. Dat geldt ook voor de ultragroothoeklens, die exact dezelfde sensor gebruikt. De 13 megapixel-telelens maakt het plaatje compleet. Opvallend is dat de microscoopcamera van de Find X3 Pro is verdwenen. Oppo blies vorig jaar nogal hoog van de toren over deze unieke lens, maar kennelijk is hij toch niet onmisbaar.

Oppo zou een eigen chip toevoegen aan het toestel, die foto’s middels kunstmatige intelligentie verbetert. Hoe goed dat werkt, lees je later dit jaar in onze review. Waarschijnlijk brengt Oppo de Find X5 Pro aankomende lente uit.

