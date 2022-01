‘Nieuwe Oppo-smartphone lijkt sterk op nieuwe OnePlus 10 Pro’

De specificaties van de Oppo Find X5 Pro zijn gelekt. Opvallend is dat ze sterk overeenkomen met die van de nieuwe OnePlus 10 Pro, die onlangs is gepresenteerd.

‘Dit zijn de Oppo Find X5 Pro-specs’

Oppo werkt aan een high-end smartphone, die vermoedelijk de Find X5 Pro gaat heten. Op het Chinese sociale netwerk Weibo zijn de specificaties van het toestel verschenen, zo schrijft onder andere Android Police. Wat opvalt is dat de specs bijna identiek zijn aan die van de OnePlus 10 Pro. Deze telefoon werd deze week onthuld in China en verschijnt later ook in Europa.

Zo heeft de Oppo Find X5 Pro – net als de OnePlus 10 Pro – een 6,7 inch-scherm met een hoge 2K-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. De toestellen hebben bovendien dezelfde Snapdragon 8 Gen 1-processor, een 5000 mAh-accu en laden even snel op. Opladen met een kabeltje gaat met maximaal 80 Watt, terwijl dit draadloos 50 Watt is.

De OnePlus 10 Pro.

De 32 megapixel-selfiecamera lijkt ook dezelfde te zijn. Bij de camera’s achterop zien we wel wat verschillen. De Find X5 Pro heeft volgens het gerucht twee camera’s van 50 megapixel en eentje van 13 megapixel. De gloednieuwe OnePlus 10 Pro beschikt over een 48 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-zoomlens. In hoeverre de fotokwaliteit van de telefoons verschilt, weten we helaas niet.

Het is overigens niet onlogisch dat de smartphones van Oppo en OnePlus zo op elkaar lijken. De merken hebben hetzelfde moederbedrijf: BBK Electronics. De software op Oppo- en OnePlus-smartphones groeit ook steeds meer naar zich toe. De bedrijven maakte een tijdje geleden bekend dat de softwareschillen worden samengevoegd, waardoor functies worden gecombineerd.

Meer over de Oppo Find X5 Pro

Het is nog onduidelijk wanneer Oppo de Find X5 Pro uit de doeken doet. Zijn voorganger, de Find X3 Pro, werd vorig jaar in maart uitgebracht. Mogelijk kiest de Chinese fabrikant opnieuw voor een aankondiging in die maand. Hier is echter nog niets over bekendgemaakt.

Wel zijn renders van de Oppo Find X5 Pro gelekt. Die laten een apart camera-ontwerp zien. Het eiland waarop de lenzen zich bevinden is namelijk niet vierkant of rechthoekig, zoals dat bij de meeste smartphones het geval is. Aan de onderkant loopt de cameramodule schuin af. Dit geeft de smartphone een herkenbaar ontwerp.