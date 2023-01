‘Foto’s tonen scheve Oppo Find X6 Pro door groot camera-eiland’

De Find X6 Pro is het aankomende toptoestel van Oppo en hij is onlangs in het echt gespot. Op meerdere foto’s zien we een erg opvallend element van de smartphone, namelijk het grote camera-eiland.

Camera-eiland van Oppo Find X6 Pro is enorm

De Find X-smartphones zijn high-end toestellen van Oppo en hebben een herkenbaar ontwerp. Zowel de Find X3 als de Find X5 hebben een camera-eiland dat overloopt in de achterkant. Bij de aankomende Find X6 gooit Oppo het roer om, want volgens gelekte renders is de smartphone flink veranderd.

De Oppo Find X6 en X6 Pro hebben een camera-eiland dat een groot deel van de achterkant in beslag neemt. Gelekte foto’s op Slashleaks tonen het Pro-model in het echt en bevestigen dat het eiland flink uitsteekt. Daardoor ligt de smartphone niet vlak op tafel, maar juist scheef. Dat zien we wel vaker, maar bij de Oppo Find X6 Pro is het wel erg opvallend.



Hoewel een scheve telefoon op je bureau misschien handig is om notificaties te bekijken, roept het ontwerp toch een vraag op. Hoe is de verdeling van het gewicht op de smartphone? Bij andere telefoons met grote camera-eilanden – denk aan de Samsung Galaxy S21 Ultra – zorgde dit voor een topzwaar toestel, dat minder aangenaam in de hand ligt. We zijn benieuwd hoe dit op de X6 Pro zal zijn.

Door de gelekte foto’s stellen we vast dat de Oppo Find X6 Pro een afgerond scherm heeft. Aan de zijkant vind je de aan- en uitknop en bovenop de smartphone is een speaker te vinden. De zijkant lijkt van metaal te zijn gemaakt met een glimmende afwerking.

Dit verwachten we van de Oppo Find X6 Pro

Er gaan veel geruchten rond over Oppo’s aankomende vlaggenschip. Zo heeft de telefoon een amoled-scherm van 6,8 inch met een ververssnelheid van 120Hz. Daarmee zijn kleuren helder en contrastrijk en ogen animaties extra vloeiend. Met een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-chip onder de motorkap draait de smartphone vrijwel iedere 3D-game en is ‘ie erg efficiënt.

In het grote camera-eiland zitten drie lenzen verwerkt van minstens 50 megapixel. Het gaat om een hoofd-, groothoek- en telelens. Die laatste kan tot wel 120 keer inzoomen. Met de 5000 mAh-batterij haal je doorgaans een hele dag gebruik uit de smartphone.

Volgens techwebsite Gizmochina komt de Find X6 Pro uit de doos met Android 12 en de ColorOS 13-schil. Het is echter aannemelijk dat het toestel standaard op Android 13 draait, aangezien Oppo de nieuwste software al op andere recente smartphones aanbiedt.

Oppo bracht vorige de Find X-modellen uit in maart 2021 en 2022. We verwachten daarom dat het nieuwste model in maart dit jaar verschijnt. Hoeveel de Oppo Find X6 Pro zal kosten is niet bekend. De X5 Pro had een stevige adviesprijs van 1299 euro.

