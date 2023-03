Oppo Find X6 Pro officieel: heel helder scherm en nieuwe camera’s

Oppo heeft zijn nieuwste vlaggenschip onthuld. De Oppo Find X6 Pro heeft een erg helder scherm, nieuwe hoofdcamera met 1 inch-sensor en nog veel meer. Lees hier alles.

Oppo Find X6 Pro officieel

De Oppo Find X6 Pro is het gloednieuwe vlaggenschip van het Chinese bedrijf en de opvolger van de Find X5 Pro. De smartphone heeft een opvallend design met een gigantisch camera-eiland achterop, maar ook de behuizing springt in het oog. Naast versies met een ‘standaard’ glazen achterkant verschijnt er ook een variant met een achterzijde van kunstleer.

De Oppo Find X6 Pro heeft een fors oled-QHD-scherm van 6,82 inch, wat nog iets groter is dan het 6,7 inch-display van zijn voorganger. De ververssnelheid van 120Hz moet voor vloeiende beelden zorgen. Opvallend is dat het scherm van de Find X6 Pro een piekhelderheid van 2500 nits kan behalen. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S23 Ultra gaat tot maximaal 1750 nits.

Daardoor is de telefoon ook prima af te lezen bij veel zonlicht. Het scherm heeft verder ltpo-techniek, wat betekent dat de ververssnelheid aangepast wordt op basis van wat er op het scherm gebeurt. Dat scheelt energie en moet uiteindelijk voor een langere accuduur zorgen. Deze feature kennen we overigens van andere high-end Android-telefoons.

Camera met 1 inch-sensor

Onder de motorkap van de Oppo-smartphone zit een Snapdragon 8 Gen 2-processor, de nieuwste en snelste chip van fabrikant Qualcomm. Oppo prikt hier 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij. De smartphone is IP68-gecertificeerd en kan daardoor tegen stof en water.

Belangrijk zijn de camera’s. Op de achterkant van de Oppo Find X6 Pro zitten er drie, elk met een resolutie van 50 megapixel. De vernieuwde hoofdcamera heeft echter een grote 1 inch-sensor, net als bijvoorbeeld de Xiaomi 13 Pro. De grotere sensor vangt meer licht op, wat ervoor moet zorgen dat foto’s in het donker mooier zijn.

De groothoeklens maakt foto’s met een beeldhoek van 110 graden en kan ook macrokiekjes vastleggen. De telelens biedt 3x optische zoom, oftewel: je kan het beeld tot 3x dichterbij halen zonder dat er kwaliteit verloren gaat. Ook is er een zogeheten ‘hybride zoom’ die tot 6x gaat. De digitale zoom gaat zelfs tot 120x, maar dan ben je wél veel kwaliteit kwijt.

Grote batterij en snel opladen

Selfies maakt het nieuwe vlaggenschip met de 32 megapixel-frontcamera. De Oppo Find X6 Pro draait uit de doos op Android 13 met de ColorOS-schil van de fabrikant. Het precieze updatebeleid is onduidelijk, maar we gaan er vanuit dat de Find X6 Pro meerdere Android-versie-updates krijgt.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan snelladen met maximaal 100 Watt. Ook draadloos opladen is aanwezig en dit gebeurt met maximaal 50 Watt. De bedrade oplaadsnelheid is er in ieder geval op vooruit gegaan, want de Find X5 Pro van vorig jaar kwam niet verder dan 80 Watt.

Release in Europa

Belangrijk om te weten is dat de Oppo Find X6 Pro nu in China is onthuld, maar we niet weten wanneer de smartphone ook naar andere landen komt. Oppo moet een eventuele Europese release nog aankondigen.



Een woordvoerder van Oppo Nederland laat echter aan Android Planet weten dat er geen plannen zijn om de Find X6-telefoons in Europa uit te brengen.

