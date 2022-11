Oppo toptoestellen gelekt: Dit zijn de Find X6 Pro en Reno 9 Pro+

Er gaan meerdere geruchten rond over Oppo’s nieuwste high end-smartphones. Nu zijn de vermeende specificaties van de Find X6 Pro en de Reno 9 Pro+ gelekt. Wij vertellen je hoe de smartphones (hopelijk) zijn uitgerust.

Geruchten over aankomende toptoestellen Oppo

De Chinese smartphone-fabrikant Oppo heeft toestellen in alle prijsklassen. Bovenaan het lijstje vind je de Find X-lijn en de Reno Pro-toestellen. Meerdere bronnen zeggen de specificaties van de nieuwste generaties al te weten en in dit artikel bespreken we wat we van de toestellen mogen verwachten.

‘Dit zijn de specificaties van de Oppo Find X6 Pro’

De volgende high end-smartphone in de Find X-lijn is de Oppo Find X6 Pro. Volgens de betrouwbare lekker Yogesh Brar heeft de smartphone straks de snelste processor van het moment – de Snapdragon 8 Gen 2 – en heeft ‘ie drie camera’s aan boord van 50 megapixel.

De hoofdcamera krijgt een 1 inch-sensor. Weten wat dat inhoudt? Check dan ons artikel waarin we het uitgebreid uitleggen.

Oppo Find X5 Pro

Volgens de tweet van Brar heeft de Find X6 Pro een scherm van 6,7 inch met een resolutie van 2K. De smartphone krijgt varianten met 8 of 12GB aan werkgeheugen en tot 512GB aan opslagruimte. Het toestel krijgt een grote accu van 5000 mAh die met 100W bedraad is op te laden of tot 50W draadloos.

De Oppo Find X6 Pro komt uit de doos met Android 13. Onlangs is de uitrol van die software in meerdere landen begonnen, waaronder Nederland.

‘Dit zit onder de motorkap van de Oppo Reno 9 Pro+’

Oppo’s Reno-lijn focust zich meer op de reguliere gebruiker, maar komt ook met een Pro en Pro Plus-model. Bij de ‘normale’ Oppo Reno 9 worden midrange specificaties verwacht, maar bij het Pro Plus-toestel lijkt de hardware een stukje beter te zijn.

De betrouwbare lekker Digital Chat Station verwacht namelijk dat de Oppo Reno 9 Pro+ is uitgerust met een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dat is op dit moment de snelste processor die we kennen van de OnePlus 10T en Samsung Galaxy Z Fold 4.

Oppo Reno 8 Pro

Verder krijgt de smartphone een scherm van 6,7 inch met een verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor voelen animaties extra soepel. Het scherm is afgerond aan de zijkanten en heeft een ingebouwde vingerafdrukscanner. Om alles van stroom te voorzien, is er een 4700 mAh batterij aanwezig die tot 80W kan snelladen.

We verwachten dat deze nieuwe toptoestellen van Oppo later dit jaar en begin 2023 op de Chinese markt verschijnen. Of en wanneer de toestellen naar Nederland komen, is niet bekend. Er is nog geen officiële aankondiging gedaan door de fabrikant.

