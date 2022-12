‘Render: Oppo kiest voor compleet nieuw design bij Find X6-serie’

De bekende smartphonelekker Evan Blass heeft een vermeende Oppo Find X6-render online gezet. Daardoor weten we dat Oppo kiest voor een heel ander design dan bij de Find X5-serie.

‘Dit is de eerste render van de Oppo Find X6’

De afbeelding toont de achterkant van het witte model van een onbekend toestel van Oppo. Het gaat om de Find X6, zo laat Blass weten in een tweede tweet.

Opvallend is natuurlijk het grote camera-eiland dat uitsteekt en plaats biedt een drietal lenzen. Naast de normale en groothoeklens is er ook een zoomcamera te zien, waarmee je het beeld dichterbij haalt. Ook een dubbele flitser en het Hasselblad-logo zijn aanwezig op de achterkant. Met deze camerafabrikant werkt Oppo sinds enkele jaren samen.

Tot slot zien we de zin ‘Powered by Marisillicon’ staan; dat is een door Oppo zelf ontworpen beeldchip. Die zorgt ervoor dat je betere foto’s en video’s schiet in verschillende (licht)omstandigheden. Het camera-eiland is een stuk groter dan bij zijn voorganger en heeft ook een heel andere vorm. Bij de Find X5 en Find X5 Pro had het eiland nog een schuine zijde aan de onderkant, een plek waar je wijsvinger kon rusten en het toestel ondersteunde.

Specificaties Oppo Find X6-reeks

Over specificaties kunnen we vooralsnog alleen speculeren, maar Oppo kennende wordt er gekozen voor high-end hardware. We gaan uit van grote amoled-schermen met hoge ververssnelheden. Of de Find X6 en X6 Pro een plat of afgerond display krijgen, is ook nog de vraag.

We gaan er vanuit dat er in het Pro-model sowieso gebruik wordt gemaakt van de gloednieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor. Verdere details over zaken als de accucapaciteit, hoeveelheid werk- en opslaggeheugen of waterdichtheid zijn onbekend. Oppo levert de nieuwe toestellen waarschijnlijk met Android 13 en de ColorOS-schil die daar overheen ligt. In de toekomst gaan we minimaal drie Android-updates zien en krijgen de toestellen vier jaar beveiligingsupdates, zo is de verwachting.

Wanneer het bedrijf de toestellen officieel presenteert, is onduidelijk. De Find X5-serie werd eind februari aangekondigd. Als we dat doortrekken naar volgend jaar, moeten we dus nog een kleine drie maanden geduld hebben.

Wel verwachten we in 2022 nog twee andere toestellen van het bedrijf, die beide een opvouwbaar scherm krijgen. Het zou gaan om de opvolger van de Oppo Find N en een flipphone die de strijd aangaat met onder andere de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Motorola Razr 2022. We vragen ons wel af of deze smartphones ook naar Europa komen.

