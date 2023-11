‘Gelekte foto Oppo Find X7 Pro laat achthoekig camera-eiland zien’

Er is een foto opgedoken van wat de Oppo Find X7 Pro zou zijn. Het high-end toestel heeft een opvallend, achthoekig camera-eiland. Daardoor ziet de smartphone er heel anders uit dan zijn voorganger.

‘Oppo Find X7 Pro te zien op gelekte foto’

In de eerste maanden van 2024 komen er flink wat nieuwe high-end smartphones uit. Denk aan de Samsung Galaxy S24-serie en OnePlus 12. Ook Oppo doet een duit in het zakje met de Find X7 Pro, waarvan nu een eerste foto is gelekt.

Erg duidelijk kunnen we het kiekje niet noemen, maar het enorme camera-eiland is moeilijk te missen. Dat heeft bovendien een opvallende, achthoekige vorm. Als de foto echt is, krijgt het toestel dus een heel ander ontwerp dan zijn voorganger, de Oppo Find X6 Pro. De lenzen zaten op die smartphone nog in een rond eiland.

De 50 megapixel-hoofdcamera zou een grote 1 inch-sensor krijgen, die verbeterd is ten opzichte van de Find X6 Pro. Verder mag je rekenen op een 50 megapixel-groothoeklens en twéé periscopische telecamera’s. Daarmee zoom je respectievelijk 2,7x en 6x in. Die laatste lens is nieuw op de Find X7 Pro.

Veel andere specificaties, zoals het formaat en de accucapaciteit, zijn nog niet bekend. Wel draait de smartphone hoogstwaarschijnlijk op een Snapdragon 8 Gen 3-chip. Dat is de snelste processor van dit moment, die we het komende jaar in veel duurdere telefoons zullen aantreffen.

Release in Nederland onzeker

Oppo presenteert de Find X7 Pro in het eerste kwartaal van 2024. Of het toestel naar Nederland komt, is onzeker. De Find X6 Pro verscheen namelijk niet buiten China. Daardoor zijn de Reno 10 en Reno 10 Pro momenteel de beste Oppo-smartphones die je hier kunt kopen.

Inmiddels heeft het bedrijf al opvolgers van deze telefoons gelanceerd: de Oppo Reno 11 en 11 Pro. Naar verwachting brengt Oppo die volgend jaar uit in Nederland.

