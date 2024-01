Dit is de Oppo Find X7 Ultra: indrukwekkende camerasmartphone

Oppo heeft een interessante smartphone aangekondigd. De Oppo Find X7 Ultra is voorzien van vier 50 megapixel-camera’s, waarvan twee periscopisch, maar helaas zullen wij het toestel niet in handen krijgen. Lees hier meer.

Chinees vlaggenschip met krachtige speficaties

De Find X7 Ultra is een gloednieuwe smartphone van fabrikant Oppo. De fabrikant neemt de Ultra-benaming erg serieus, want op papier is de smartphone behoorlijk indrukwekkend. Vooral op het gebied van de camera’s is de X7 Ultra veelzijdig.

Oppo heeft de Find X7 Ultra voorzien van vier camera’s aan de achterkant. Daarvan hebben alle sensoren een resolutie van 50 megapixel. Zowel de hoofd- als groothoekcamera zijn uitgerust met nieuwe Sony-sensors die nóg beter moeten presteren bij weinig licht.

De X7 Ultra is ook de eerste smartphone met twee periscopische telelenzen aan boord. Deze zoomen tot 3x en 6x in zonder digitaal kwaliteitsverlies. Dan kan doordat de lenzen beide zijwaarts in de camera zijn verwerkt en met een spiegel naar de achterkant van de smartphone fotograferen.

Verder zijn de specificaties van de X7 Ultra in lijn met andere Android-vlaggenschepen. Zo wordt de smartphone aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 3-chip, heeft ‘ie een batterij van 5000 mAh en laadt hij op met maximaal 100 Watt. De telefoon kan draadloos laden met 50 Watt, wat ook niet verkeerd is.

Verder heeft de smartphone een opvallend uiterlijk met een groot camera-eiland en een half metaal, half leren afwerking. Die is er in het zwart, blauw en bruin. Het amoled-scherm aan de voorkant heeft een grootte van 6,82 inch met 120Hz en een resolutie van 1440p. De telefoon draait op Android 14 met de ColorOS-schil.

Oppo Find X7 Ultra verschijnt niet in Nederland

Het grootste nadeel aan de Oppo Find X7 Ultra is dat hij enkel in China verkrijgbaar zal zijn. In Europa focust Oppo zich op betaalbare Android-smartphones en foldables. In China kost de smartphone omgerekend zo’n 770 euro voor het model met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Het 16/512GB-model kost omgerekend 900 euro.

