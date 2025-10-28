Oppo Find X9 (Pro) officieel: mega batterijen in nieuw ontwerp

Oppo onthult twee nieuwe smartphones in de Find-serie: de Find X9 en X9 Pro. Wat de toestellen te bieden hebben, lees je in dit artikel.

Oppo Find X9 (Pro) officieel aangekondigd

Tijdens een groots evenement in Barcelona presenteert Oppo zijn volgende vlaggenschepen: de Oppo Find X9 en Find X9 Pro. Beide toestellen hebben een fris ontwerp, met vlakke zijkanten, een nieuwe AI-knop en een meer vierkant camera-eiland. Bij de voorgangers was het eiland ronder.

Ook onderhuids introduceert Oppo allerlei nieuwe snufjes. De smartphones draaien op de Dimensity 9500-chip, de snelste processor die fabrikant MediaTek op dit moment maakt. Daarnaast hebben de toestellen 512GB aan opslagruimte, is er 12GB aan werkgeheugen op de Find X9 en 16GB op de Find X9 Pro. Oppo laat weten nauw met MediaTek samen te werken, voor de juiste balans tussen prestaties en energiezuinigheid.

Over energie gesproken: de meest opvallende upgrades vind je bij de batterijen. Dankzij verbeterde silicium-koolstofbatterijen weet Oppo een accu van 7025 mAh in de Find X9 te stoppen en de Pro heeft zelfs 7500 mAh. Ter vergelijking: de meeste Android-telefoons hebben een batterij van zo’n 5000 tot 5500 mAh.

Daarnaast laden beide Oppo-toestellen op met maximaal 80 watt. Daarvoor gebruiken ze het SuperVOOC-laadprotocol van Oppo. Hiervoor heb je ook een bijpassende oplader nodig. Heb je die niet? Dan ondersteunen de telefoons tot 55 watt met een traditionele USB PD-snellader. Draadloos laden de Find X9’s tot 50 watt, mits je hiervoor de juiste AirVOOC-lader in huis haalt.

Voorop de Find X9 vind je een amoled-scherm van 6,59 inch, waar de Pro het met een groter 6,78 inch-scherm doet. Beide telefoons hebben een ververssnelheid van 120Hz, dunnere schermranden en een maximale helderheid van 3600 nits. De schermen zijn niet langer afgerond aan alle kanten, maar helemaal plat.

Oppo werkt dit jaar voor de Find X9-serie samen met Hasselblad. Het cameramerk was voorheen te vinden op telefoons van zustermerk OnePlus. Op de Pro gaat het om drie lenzen: een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en een nieuwe 200 megapixel-telelens. Deze telelens kan tot 13,2x vergroten, zonder kwaliteitsverlies. De reguliere X9 ruilt deze lens in voor een 50 megapixel-telelens.

Daarnaast heeft de Pro een speciale cameraknop. Dit is een “capacitieve knop”. Oftewel, je drukt de knop niet echt in om foto’s te maken, maar dankzij een kleine trilling voelt het alsof alsof je ‘m wel indrukt. Ook kun je door over deze knop te swipen, schakelen tussen cameramodi en in- of uitzoomen.

De Oppo’s draaien op Android 16 met de ColorOS 16-schil. Deze brengt snellere animaties, een betere O+ Connect-app om te verbinden met andere telefoons en computers en meer AI-functies. De AI Mind Space die we kennen van OnePlus, maakt nu ook op deze Oppo’s zijn entree. Met een druk op de knop sla je foto’s, artikelen en meer op in een persoonlijk overzicht.

Qua updatebeleid hanteert Oppo vijf jaar aan grote Android-updates en zes jaar aan beveiligingspatches. Dat betekent dat de toestellen in de toekomst nog op Android 21 zal draaien en dat de bescherming wordt bijgespijkerd tot en met 2031.

Prijzen en beschikbaarheid

De Oppo Find X9 en Find X9 Pro zijn direct in Nederland verkrijgbaar. Het instapmodel (12/512GB) is er in het grijs, zwart en rood en kost 999 euro. Voor de Pro-variant (16/512GB) in het donkergrijs of wit betaal je 1299 euro. Tot 2 december krijg je bij aankoop van een nieuwe Oppo Find X9 (Pro) gratis Enco Air4 Pro-oordopjes en een 80 watt-snellader.

