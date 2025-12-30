Waarom de Oppo Find X9 Pro Tims favoriete smartphone van 2025 is

In 2025 heeft Android Planet weer talloze toffe smartphones getest, maar mijn favoriet is de Oppo Find X9 Pro. Lees hier waarom dat zo is.

Tims favoriet van 2025: Oppo Find X9 Pro

Dit jaar was een goed jaar voor smartphones. Vooral op het gebied van accuduur vond er een belangrijke ontwikkeling plaats. Al jaren hebben we het over silicium-koolstofbatterijen die meer energie kunnen opslaan, in een fysiek evengrote accu. In 2025 zagen we die batterijen bij steeds meer toptelefoons.

Waar de standaard batterijgrootte al jaren op zo’n 5000 mAh lag, grepen vooral de Chinese fabrikanten in 2025 de kans om grote stappen te maken. Zo ook Oppo, dat de Find X9 Pro uitrustte met een accu van 7500 mAh, waarmee hij gemakkelijk twee dagen meegaat op een lading. Dat is één van de redenen waarom de Oppo Find X9 Pro mijn favoriete smartphone van het jaar is.

Veel kleine verbeteringen, maken een erg goede telefoon

Ondanks de enorme batterij, bespaart Oppo niet op andere onderdelen van de Find X9 Pro. Zo zijn de camera’s ontwikkeld in samenwerking met de specialisten van Hasselblad, wat extra kleurprofielen oplevert die foto’s een unieke look geven. Daarnaast is de camerahardware ook oerdegelijk, met een 50 megapixel-hoofdcamera en groothoeklens en een telelens met 200 megapixel.

Het ontwerp van de telefoon is vernieuwd. Ik vind het design met vlakke zijkanten, een matglazen achterkant en het nieuwe camera-eiland er fraai uitzien. Wat verder toevoegt aan het premium gevoel, zijn de twee extra knoppen aan boord: een cameraknop met touchbesturing en de Snap Key, die je instelt met een sneltoets naar keuze.

Het scherm op de Find X9 Pro is ook uitmuntend. Het gaat om een amoled-display van 6,78 inch met een hoge resolutie van 2772 bij 1272 pixels. Het scherm is kleurrijk, biedt mooi contrast en dankzij de maximale helderheid van 3600 nits is het ontzettend fel. Onder de motorkap van de Find X9 Pro draait overigens de Dimensity 9500-chip. Deze is razendsnel en tijdens het gebruik heb ik geen haperingen gezien.

En dan heeft de Find X9 Pro nog meer wat hem uniek maakt. De schermranden zijn ontzettend dun, hij heeft standaard 16GB aan werkgeheugen, 512GB opslagruimte, de selfiecamera maakt scherpe plaatjes, de smartphone laadt op met maximaal 80 watt en de behuizing is IP68/69-stof- en waterdicht. Het zijn al deze extra’s die het toestel zo aantrekkelijk maken en een echte aanrader als je een ultiem vlaggenschip wil.

Ultieme toptoestel komt met een prijs

In mijn review van de Oppo Find X9 Pro ben ik juist vrij kritisch op de extra’s van de smartphone. Dat heeft te maken met de adviesprijs van 1299 euro en de concurrenten: de OnePlus 15 en Realme GT 8 Pro.

Deze beide smartphones hebben een lagere adviesprijs (949 euro en 899 euro) en bieden in grote lijnen vergelijkbare specificaties. De Find X9 Pro is absoluut de betere telefoon, maar heeft een mindere prijs-kwaliteitverhouding en kan dus moeilijker zijn adviesprijs rechtvaardigen.

Maar, laat dat je niet weerhouden als je een van de beste smartphones van het moment wil, zeker als je van plan bent veel te fotograferen en als je niet vaak aan laden wil denken. De Oppo Find X9 Pro laat je bijna vergeten dat je moet laden, is dankzij het nieuwe ontwerp, de snelle chip en het prachtige scherm een genot om te gebruiken en is mijn favoriete telefoon van 2025.

Inmiddels is de smartphone ook al voordeliger in huis te halen, vanaf € 1.122,-.

