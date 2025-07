‘Oppo Find X9 Pro krijgt veel grotere accu en 200 megapixel-telelens’

Het nieuwe toptoestel van Oppo, de Find X9 Pro, lijkt indrukwekkende specificaties te krijgen. Geruchten spreken over een 200 megapixel-telelens en een accu van minimaal 7000 mAh.

‘Specificaties Oppo Find X9 Pro gelekt’

De Oppo Find X8 Pro was eind vorig jaar een grote verrassing. Niet alleen omdat Oppo zijn high-end smartphones al jaren niet meer in Nederland had uitgebracht, maar ook omdat het een uitstekend toestel bleek te zijn. Naast een vlotte chip en een grote accu van 5910 mAh biedt deze Oppo ook nog eens prima camera’s.

Inmiddels gaan er al geruchten over zijn opvolger, die in oktober in China gepresenteerd zou worden. Deze Oppo Find X9 Pro lijkt nog betere specificaties te krijgen. Volgens de bekende insider Digital Chat Station mogen we weer rekenen op een 6,78 inch-oled-scherm en draait het toestel op een razendsnelle MediaTek Dimensity 9500-chip.

Oppo Find X8 Pro

De accu zou minimaal een capaciteit van 7000 mAh hebben, maar dat kan ook nog zomaar 7500 mAh worden. Flink meer dus dan zijn ook al goed uitgeruste voorganger. We rekenen daarom op een prima batterijduur. Je kunt het toestel draadloos opladen met een snelheid van 50 watt.

Naast de 50 megapixel-hoofdcamera en een 50 megapixel-groothoeklens beschikt de Find X9 Pro over een enkele telelens om mee in te zoomen. Dat lijkt een ‘downgrade’, want de Find X8 Pro heeft twéé telelenzen. Het zou echter wel gaan om een nieuwe exemplaar met een enorme resolutie van 200 megapixel. Daardoor moet je digitaal nog verder in kunnen zoomen zonder zichtbaar kwaliteitsverlies.

Meer over de Oppo Find X8 Pro

We hopen natuurlijk dat Oppo de Find X9 Pro ook weer in Nederland uitbrengt. Als dat gebeurt, moeten we waarschijnlijk nog minimaal tot december geduld hebben. Tot die tijd verwijzen we je graag naar de Find X8 Pro, waar we een uitgebreide review over hebben geschreven. Hieronder lees je alvast een deel van de conclusie.

De Find X8 Pro is namelijk een erg prettige, high-end performer. Het scherm, het ontwerp, de hardware, camera’s en de accu zijn allemaal goed tot zeer goed. De grootste nadelen zijn de plaatsing van sommige knoppen en de bloatware. Dat zijn wat ons betreft geen absolute dealbreakers, al is vooral die bloatware wel echt vervelend.

