‘Dit zijn alle specificaties van de high-end Oppo Find X9 Pro’

De Oppo Find X9 Pro, het verwachte vlaggenschip van de Chinese fabrikant, beschikt over indrukwekkende specificaties. Dat blijkt uit een nieuw lek.

’Alle Oppo Find X9 Pro-specs zijn gelekt’

Oppo komt later dit jaar met een nieuw toptoestel, zo is de verwachting. Het gaat om de Find X9 Pro, die waarschijnlijk eind 2025 verschijnt. De website Smartprix deelt nu de belangrijkste specificaties van de smartphone, en die vallen niet tegen.

Het oled-scherm is volgens de bron 6,78 inch groot en heeft een hoge 1.5K-resolutie. De ververssnelheid van 120Hz moet voor een vloeiende ervaring zorgen, zoals we inmiddels wel gewend zijn van Android-telefoons. Op dit gebied verandert er overigens weinig ten opzichte van de Find X8 Pro, want die heeft ongeveer hetzelfde scherm.

De Oppo Find X8 Pro

Bij de camera’s voert Oppo vermoedelijk meer veranderingen door. Waar het vlaggenschip van vorig jaar achterop vier camera’s had, heeft de Find X9 Pro er ‘maar’ drie. De smartphone maakt foto’s met een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens, 50 megapixel-selfiecamera én een 200 megapixel-zoomcamera.

Goed om te weten: de Find X8 Pro had twee periscopische zoomcamera’s, waarbij er eentje 3x optisch inzoomde en ander tot 6x optische zoom kwam. Bij de Find X8 Pro wordt die 6x telelens geschrapt, waardoor alleen de camera met 3x zoom overblijft. Deze lens heeft dan weer wel een veel hogere resolutie.

Ook de batterij krijgt een upgrade. De Oppo Find X8 Pro had al een forse 5910 mAh-accu, maar de nieuwe X9 Pro doet er een schepje bovenop. Het toestel zou uitgerust worden met een gigantische batterij van 7550 mAh. Dat zien we niet vaak en het zou voor een erg goede accuduur moeten zorgen.

Android 16 en razendsnelle chip

Onder de motorkap van de Oppo Find X9 Pro zit ook een nieuwe chip: de MediaTek Dimensity 9500. Deze processor moet nog worden aangekondigd, maar zorgt waarschijnlijk voor razendsnelle prestaties. De Dimensity 9400 van de Find X8 Pro was immers ook al erg rap.

De accu laadt volgens Smartprix met maximaal 80 watt op, net als de Find X8 Pro. Draadloos laden is ook mogelijk en dit gaat met maximaal 50 watt. Verder is de nieuwe Oppo voorzien van 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, nfc voor contactloze betalingen en het nieuwe Android 16.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Oppo Find X9 Pro wordt onthuld, wat de smartphone moet kosten en of ‘ie ook in Nederland verschijnt. De Find X8 Pro lanceerde vorig jaar in november met een adviesprijs van 1149 euro. We houden het nieuws uiteraard voor je in de gaten.