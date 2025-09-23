Officieel: Oppo kondigt Find X9 (Pro) op 16 oktober aan

De lancering van de Oppo Find X9 en X9 Pro vindt plaats op 16 oktober. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. De smartphones krijgen enorme accu’s. Waarschijnlijk komt de Pro ook naar Nederland.

Lancering Oppo Find X9 (Pro) op 16 oktober

Op 16 oktober krijgt de planeet er twee high-end smartphones bij. Die dag vindt de lancering van de Oppo Find X9 en Find X9 Pro plaats in China. Het bedrijf bevestigt dat de toestellen spoedig daarna wereldwijd te koop zullen zijn. Ook enkele specificaties zijn al officieel bevestigd.

De normale Find X9 krijgt een plat 6,59 inch-scherm, terwijl de Pro met 6,78 inch een stukje groter is. Beide telefoons draaien op een MediaTek Dimensity 9500-chip, die recent officieel is aangekondigd. Dat is één van de snelste processoren van dit moment. Het gaat dus om zeer rappe smartphones, maar dat is niet eens hun belangrijkste eigenschap.

Oppo stopt namelijk enorme accu’s in de telefoons. Het instapmodel biedt een capaciteit van 7025 mAh, terwijl de Pro zelfs 7500 mAh aan boord heeft. Dat zou een ronduit spectaculaire accuduur moeten opleveren. Opladen kan met 80 watt (bedraad) of 50 watt (draadloos).

Volgens geruchten krijgt de Oppo Find X9 Pro een 50 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens met diezelfde resolutie en een telelens van maar liefst 200 megapixel. Daar kun je 3x optisch mee inzoomen. Door de hoge resolutie zouden foto’s er ook nog prima uitzien als je het beeld 6x dichterbij haalt. Vermoedelijk krijgt de normale Find X9 iets minder goede camera’s.

Opvolger van de Find X8 Pro

Of beíde smartphones naar Nederland komen, is nog niet zeker. We verwachten in ieder geval de Find X9 Pro, die de Find X8 Pro opvolgt. Daar waren we vorig jaar behoorlijk enthousiast over, zoals je kunt lezen in de review hiernaast. In vergelijking met dat toestel krijgt de Find X9 Pro een heel ander, vierkant camera-eiland.

Overigens brengt Oppo later een nóg luxer model uit: de Find X9 Ultra. Die zal waarschijnlijk niet bij ons in de winkels belanden. Chinese fabrikanten houden hun Ultra’s vaak exclusief voor de binnenlandse markt.

Kijk jij uit naar de Oppo Find X9 of Find X9 Pro? Laat het weten in de reacties