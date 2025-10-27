‘Dit gaan de Oppo Find X9 en Find X9 Pro kosten in Nederland’

Binnenkort brengt Oppo zijn nieuwe vlaggenschepen naar Europa. Dankzij een lek weten we nu de vermoedelijke prijs van de Oppo Find X9 en Find X9 Pro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Prijs Oppo Find X9 (Pro) gelekt’

Een paar weken geleden presenteerde Oppo zijn nieuwe high-end smartphones in China. Gelukkig komen ze spoedig ook naar Europa. De website Ytechb heeft de vermoedelijke prijzen achterhaald van deze Oppo Find X9 en Find X9 Pro.

Voor de normale Find X9 zou je 999 euro kwijt zijn. Daarvoor krijg je een 6,59 inch-oled-scherm met een hoge maximale helderheid van 3600 nits. Het toestel draait op een zeer rappe MediaTek Dimensity 9500-chip en heeft 12GB werkgeheugen plus 512GB opslagruimte. Opvallend is ook de grote accu van 7025 mAh. Opladen kan bedraad met 80 watt of draadloos met 50 watt.

Op de achterzijde vinden we drie 50 megapixel-camera’s, waaronder een telelens met 3x optische zoom. Ze zijn afgesteld door het vermaarde bedrijf Hasselblad. Dankzij de IP69-certificering is fotograferen in de stromende regen ook geen probleem.

Find X9 Pro is groter en heeft nog betere camera’s

De Find X9 Pro krijgt een prijskaartje van 1299 euro. Dat is 150 euro meer dan de Find X8 Pro vorig jaar. Het toestel draait eveneens op een MediaTek Dimensity 9500, maar heeft een groter 6,78 inch-oled-scherm. De specificaties daarvan zijn gelijk aan die van de normale Find X9.

Ook past er in de grotere behuizing een nóg grotere accu: 7500 mAh. Daardoor verwachten we een erg goede accuduur. Opladen kan weer met maximaal 80 watt (bedraad) of 50 watt (draadloos).

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Qua camera’s doet Oppo er eveneens een schepje bovenop. De groothoeklens is hetzelfde, maar de 50 megapixel-hoofdcamera gebruikt een grotere sensor voor nog mooiere foto’s. Bovendien heeft de telelens een resolutie van maar liefst 200 megapixel. Hij biedt 3x optische zoom, maar door al die pixels moeten kiekjes er ook bij 6x zoom nog prima uitzien.

Alles weten over de Oppo Find X9-telefoons? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app. We houden je op de hoogte zodra ze officieel worden gelanceerd!