‘Dit is de eerste smartphone met twéé 200 megapixel-camera’s’

Mike Peek
22 december 2025, 9:04
2 min leestijd
De Oppo Find X9 Ultra wordt volgens geruchten de eerste smartphone met twee camera’s van 200 megapixel. Ook bijzonder: hij zou een telelens krijgen met 10x optische zoom. Dit moet je weten.

‘Oppo Find X9 Ultra krijgt deze camera’s’

Met de Oppo Find X9 Pro schiet je al prima foto’s, maar het bedrijf werkt aan een nóg beter toestel. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde lekker Digital Chat Station wordt de Oppo Find X9 Ultra de eerste smartphone met twee camera’s van 200 megapixel. Het gaat daarbij om de hoofdcamera en een telelens. Door de hoge resolutie moet je zelfs een aardig stukje digitaal in kunnen zoomen zonder veel kwaliteitsverlies.

Daar blijft het niet bij, want er zit ook een tweede telelens in de smartphone. Die heeft een resolutie van 50 megapixel en haalt het beeld maar liefst 10x dichterbij. Dat hebben we al een poosje niet gezien. Het laatste toestel met een dergelijke camera was de Samsung Galaxy S23 Ultra. Nieuwere Galaxy Ultra’s hebben een telelens met ‘slechts’ 5x optische zoom.

oppo find x9 pro review scherm telefoon in hand
Oppo Find X9 Pro

De Oppo Find X9 Ultra belooft dus de ideale smartphone te worden voor wie graag inzoomt. Met twee krachtige telelenzen moet je in vrijwel iedere situatie een fraaie foto kunnen schieten. Hoewel het bericht van Digital Chat Station dat niet expliciet vermeldt, is er waarschijnlijk ook een groothoeklens aanwezig op het toestel. Daarmee maak je juist wijdere foto’s.

Meer over de Oppo Find X9 Ultra

De Oppo Find X9 Ultra krijgt naast geweldige camera’s ook high-end hardware. Zo draait hij op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, de snelste van dit moment, en krijgt hij een batterij van minimaal 7000 mAh. Die moet zorgen voor een uitzonderlijk goede batterijduur.

Oppo brengt de Find X9 Ultra vermoedelijk in maart of april uit. Of hij ook naar Nederland komt, is nog niet zeker. De Find X8 Ultra bleef achter in China, maar zijn opvolger krijgt volgens geruchten wél een wereldwijde release.

Via: Digital Chat Station
Geruchten Android Smartphones Oppo

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

